Luis Enrique si riprende la Spagna

Non è ancora ufficiale ma, di fatto, Luis Enrique sta per tornare sulla panchina della nazionale spagnola. Il "Lucho" si era dimesso dal ruolo di CT lo scorso 19 giugno per stare vicino alla figlia malata, poi tragicamente scomparsa.

L'allenatore ad interim Moreno ha salutato, commosso, i giocatori delle Furie Rosse dopo il 5-0 alla Romania. Ad Euro 2020, ci sarà l'ex allenatore di Barcellona e Roma a guidare la nazionale spagnola, una delle favorite per vincere il titolo europeo.

SPORTAL.IT | 19-11-2019 07:37