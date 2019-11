Luis Enrique torna a guidare la Spagna dopo la morte della figlia

Alle indiscrezioni è seguito l’annuncio della conferenza stampa, convocata per le 12:30 e che dovrebbe sancire il ritorno alla guida della Spagna di Luis Enrique che, a pochi mesi dall’addio alla sua bambina Xana, tornerà a guidare la Nazionale. A fare questo annuncio, con i relativi dettagli, dovrebbe essere proprio il presidente della Federazione spagnola che formalizzerà il rientro dell’allenatore.

La prima emittente a rilanciare questa notizia è stata la radio Cadena Ser, seguita poi da As e poi da Sky: rumors che hanno trovato parziale conferma nell’annuncio della convocazione della conferenza stampa di martedì 19 novembre.

Dopo la vittoria contro la Romania, il numero uno della Federazione spagnola, Luis Rubiales, ha deciso di allontanare le ambiguità e di chiarire definitivamente la forma e la sostanza delle cose per consentire alla Spagna di proseguire senza ombre il cammino verso Euro 2020.

Adesso rimane in bilico, infatti, il ruolo che potrebbe essere ricoperto da Robert Moreno, che ha guidato la Roja alla qualificazione con ottimi risultati.

In passato ha sempre fatto capire di essere disponibile a rientrare nel ruolo di assistente, ma il fatto che sempre al termine della partita contro la Romania abbia salutato in lacrime i giocatori nello spogliatoio e non abbia voluto parlare con la stampa non permette di ipotizzare una sorta di affiancamento.

Da quanto riporta in prima pagina, il quotidiano sportivo iberico Marca, quel posto ambito da Moreno dovrebbe essere affidato a Unzué.

VIRGILIO SPORT | 19-11-2019 11:52