Calciomercato, colpaccio del Real Madrid e Barcellona beffato: solo Florentino Perez poteva farcela

Ci sono, nella storia del calcio, decine di cambi di casacca clamorosi, trasferimenti a sorpresa che hanno lasciato una cicatrice nel cuore dei tifosi. Baggio dalla Fiorentina alla Juventus, per esempio, ma anche Sol Campbell dal Tottenham all’Arsenal o LeBron James via dai Cavaliers e dalla sua Cleveland per i Miami Heat. O, ancora, Luis Figo dal Barcellona al Real Madrid.
Arrivato in blaugrana nel 1995, Figo in cinque anni era diventato un pilastro della formazione catalana, l’idolo dei tifosi. Pensarlo con un’altra maglia era considerato quasi una bestemmia. Ma non per Florentino Perez, che ambiva alla presidenza del Madrid. E che voleva usare il portoghese come chiavistello per aprire la serratura del Bernabeu.
Dopo una breve pubblicità, nel video trovate tutta la storia del clamoroso passaggio di Luis Figo dal Barcellona al Real Madrid.