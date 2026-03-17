Calciomercato, colpaccio del Real Madrid e Barcellona beffato: solo Florentino Perez poteva farcela

Nessuno si immaginava che sarebbe successo, che Florentino Perez avrebbe mantenuto la sua "promessa", e invece l'estate 2000 cambiò tutto

Pubblicato: 17-03-2026 18:06 Condividi









