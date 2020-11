Luiz Felipe è negativo: alle visite per l'idoneità

Pezzo dopo pezzo, la Lazio ritorna a comporre il suo puzzle. Dopo i rientri di Ciro Immobile e Strakosha, in vista della Champions League contro lo Zenit, Simone Inzaghi ritrova anche Luiz Felipe. Il giocatore è negativo al Covid-19.

Lo si apprende dai social della Lazio, che informano della presenza di Luiz Felipe alla Clinica Paideia per la visita di idoneità, passaggio ovviamente successivo alla negatività al Covid-19.

Tuttavia per la partita contro lo Zenit la sua presenza sarà tutta da verificare. Ma si tratta di un recupero fondamentale in generale per Simone Inzaghi, visto che Luiz Felipe è il titolare sul centro destra del terzetto difensivo.

Contro lo Zenit potrebbe partire da titolare Patric, ma contro l’Udinese in campionato Luiz Felipe potrà senza dubbio essere un potenziale titolare.

OMNISPORT | 23-11-2020 14:20