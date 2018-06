Luka Modric baratta tutto con il Mondiale

Luka Modric, alla stampa croata, fa sapere di non avere alcun dubbio. Baratterebbe tutti i trofei conquistati con il Real Madrid con la conquista del campionato del mondo che sta per cominciare. "La nazionale è qualcosa di superiore, di speciale. Darei tutto per rientrare dalla Russia con un grandissimo risultato" racconta.

"Il nostro gruppo è complicato – aggiunge il centrocampista -. Nigeria, Islanda e, soprattutto, Argentina sono avversari difficili. Però la nostra squadra è eccellente: servirà anche un po' di fortuna per andare avanti".

Il gruppo a scacchi biancorossi è approdato a Zelenogorsk, località a una sessantina di chilometri da San Pietroburgo in cui ha fissato il proprio quartier generale.

SPORTAL.IT | 12-06-2018 14:10