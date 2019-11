Lukaku boom, sul web c'è chi lo rimpiange

Un Romelu Lukaku così probabilmente non se l’aspettavano neanche i tifosi dell’Inter. Il centravanti belga ha spaccato la partita con lo Slavia Praga, trascinando i nerazzurri e dimostrando di poter fare la differenza non solo nel campionato italiano, ma anche in Champions League.

FEBBRE LUKAKU. La Uefa l’ha inserito tra i quattro candidati al premio di giocatore della settimana insieme a Messi, Lewandowski e Keylor Navas, ma è facendo un giro sui social network che si può realmente comprendere l’impatto della prestazione di Lukaku tra gli appassionati di tutta Europa.

Quello che salta immediatamente all’occhio scorrendo i tweet con l’hashtag #Lukaku è la grande quantità di tifosi del Manchester United che rimpiangono il centravanti belga, accusando il tecnico dei Red Devils Solskjaer di essersene liberato troppo in fretta.

“Al Man United mancherai per sempre”, scrive Mo Deen, mentre Alayee posta il video del gol del belga e scrive: “Ora so perché il Manchester United sta soffrendo”. E Fab aggiunte: “Lukaku sta mostrando al Manchester United quello che si sono persi”.

Benjamin, invece, è spietato: posta una foto ritoccata in cui Solskajer appare come il Joker di Joaquin Phoenix, scrivendo “Solskjaer s’è seduto e ha deciso che il sopravvalutato Rashford e l’ondeggiante Martial, che non sono mai stati incisivi davanti alla porta, sono meglio di Lukaku che ha segnato 250 gol in carriera. Onestamente, questo tipo è un vero clown”.

I PARAGONI. Il dato dei gol in carriera di Lukaku ritorna spesso in altri tweet degli appassionati di calcio. “Ronaldo a 26 anni: 213 gol in carriera – scrive Madacapella -. Lukaku a 26 anni: 250 gol in carriera. Chi è il più grande di tutti i tempi adesso?”.

E anche il termine “Goat” (acronimo per Greatest Of All Time), vola su Twitter: “Romelu Lukaku si sta trasformando nel più grande di tutti i tempi”, scrive Abe.

Tra gli interisti, invece, viaggia un paragone a cui, tra gli altri, crede Umberto: “Lukaku – scrive il tifoso – mi ricorda tremendamente Adriano”. La speranza, per gli interisti, è che il belga abbia un’avventura più felice in nerazzurro.

SPORTEVAI | 28-11-2019 09:29