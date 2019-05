Lukaku, c'è anche la Juventus

Su Romelu Lukaku, obiettivo di mercato della nuova Inter di Antonio Conte, ci sarebbe anche la Juventus. Lo riporta il Sun, che spiega come i bianconeri si siano inseriti nella corsa per il bomber belga del Manchester United, in uscita dai Red Devils dopo una stagione da dimenticare.

Lukaku non vede l'ora di trasferirsi in Italia, ma è stato avvisato dalla dirigenza dello United: se ne andrà solo se arriverà l'offerta giusta, che per gli inglesi dovrà essere vicina agli 80 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 30-05-2019 11:43