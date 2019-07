Lukaku, Conte e Marotta: il triangolo no, per ora

Tutto gira intorno a Romelu Lukaku, l’oggetto dei desideri di Antonio Conte. Ma a queste cifre (il Manchester United chiede 85 milioni per il bomber belga) l’Inter non lo acquisterà. Beppe Marotta è stato chiaro con il tecnico salentino. Che però non ha minimamente alzato bandiera bianca. A sbloccare la situazione può essere la cessione di Mauro Icardi al Napoli, con l’attaccante argentino ora più incline ad accettare la destinazione partenopea, sempre che Aurelio De Laurentiis molli la pista che porta a James Rodriguez e affondi il colpo con l’ex idolo della Curva Nord.

Intanto Marotta ha escluso che ci siano in atto incomprensioni con Conte e che il recente summit al quale ha partecipato anche il presidente Steven Zhang, insieme con Antonello, Ausilio e Oriali, ha dato indicazioni importanti.

“E’ stato un vertice molto positivo, il sottoscritto e la società tutta è in perfetta

simbiosi con il nostro tecnico – ha precisato l’ex dirigente della Juventus -. Conosco bene il linguaggio di Conte, è un professionista molto esigente. Ma le sue parole rispecchiano il nostro pensiero. Anzi, fungono da stimolo per tutti noi e confermano gli intenti della società. Con lui inizia una nuova era. Cercheremo di assecondarlo, il tutto nel rispetto delle logiche economiche, per evitare di ricadere sotto la lente d’ingrandimento dell’Uefa sul piano del fair play finanziario. Non possiamo fare investimenti troppo onerosi“.

“Ci teniamo a ribadirlo: l’Inter si attiene orgogliosamente con serietà e rigore al fair play” ha aggiunto Marotta, particolarmente attento nel divulgare il messaggio proveniente dalla proprietà cinese.

Intanto manca meno di un mese all’inizio del campionato di serie A e insieme con Lukaku serve un altro attaccante: con Edin Dzeko è stata da tempo trovata la quadra. Il bosniaco, però, è ancora al lavoro con la Roma.

