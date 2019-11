Lukaku da impazzire, le parole di Antonio Conte

Ventidue gol in due, equamente divisi, in 18 partite ufficiali tra campionato e Champions League, ma soprattutto un’intesa perfetta in campo sul piano tattico e tecnico.

Nell’Inter di Antonio Conte che vola in campionato e che è tornata in corsa in Europa per la qualificazione agli ottavi c’è il marchio di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, straordinari anche a Praga.

Guai però a fermarsi ai nomi più illustri, così il tecnico nerazzurro apre l’analisi del 3-1 in terra ceca elogiando chi, come Borja Valero, si è fatto trovare pronto alla prima da titolare in tre mesi: “Dopo la partita col Torino avevo elogiato Borja e Dimarco – ha detto l’allenatore dell’Inter a Sky Sport – che, nonostante non avessero avuto grande spazio in questi primi mesi, hanno sempre dimostrato professionalità e attaccamento alla maglia, senza mai parlare anzi partecipando sempre attivamente. Anche oggi Borja ha fatto una buona partita: questi sono esempi positivi per tutto il gruppo”.

Impossibile però non soffermarsi sui numeri da sogno della coppia-gol: “Stanno crescendo, ma mi piace sottolineare che siamo molto più squadra rispetto all’andata. A San Siro i loro difensori giocarono sempre sull’anticipo, oggi sapevamo cosa ci aspettasse e la partita è stata diversa. Sono contento per loro perché l’attaccante quando fa gol è sempre contento”.

Ora ci saranno due settimane per preparare la gara della verità contro il Barcellona. San Siro sarà strapieno, ma per gli ottavi servirà con ogni probabilità una vittoria se il Borussia batterà il Genk.

Conte rinva il problema: “Intanto mi auguro mi arrivare nella giusta maniera domenica contro la Spal, dobbiamo essere preparati e concentrati per proseguire il cammino in campionato. Poi c’è la Roma e poi il Barça. Sappiamo che potremo contare su 80mila persone che verranno a spingerci. Siamo contenti, perché vincendo oggi abbiamo dato un senso a quest’ultima partita”.

