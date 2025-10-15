Lukaku e ił dramma sul funerale del padre, la rivelazione choc di Romelu: “Estorsioni da alcuni familiari”

L'attaccante del Napoli e il fratello Jordan non riescono a celebrare le esequie in patria: "Ora capiamo perché papà ci ha tenuto lontano da alcuni parenti"

Una brutta storia, che coinvolge la famiglia di Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, e il fratello Jordan dopo la morte del padre Roger.

Dissidi in famiglia Lukaku

Stando ad un post social dei due fratelli, ci sarebbero stati dei dissidi nella famiglia che hanno impedito di portare dalla Repubblica Democratica del Congo la salma del padre in Europa e celebrare il funerale a Bruxelles: “Adesso capiamo perché nostro padre ci ha tenuto lontani da alcuni parenti“, hanno detto i due.

La denuncia dei fratelli Lukaku

“Come forse saprete, avevamo pianificato di celebrare il funerale questo venerdì, ma a causa di alcune decisioni prese a Kinshasa, la cerimonia si terrà laggiù – ha spiegato Lukaku – nostro padre è morto il 28 settembre e noi come fratelli abbiamo provato di tutto per portare la salma in Europa, ma abbiamo sentito di essere estorti da alcune persone. Se nostro padre fosse qui oggi, non lo accetterebbe”. Insomma, qualcuno in Congo starebbe provando a lucrare sull’evento luttuoso a danno dei fratelli Lukaku.

Lukaku, il dramma nel dramma

“Ci spezza il cuore non poterlo accompagnare dignitosamente nel suo ultimo riposo. Purtroppo alcune persone ci hanno voluto sabotare. Adesso capiamo perché nostro padre ci ha tenuto lontani da alcuni parenti. Dio benedica la tua anima, papà. Ti vogliamo bene. Grazie a tutti per i messaggi, li apprezziamo molto”.

Lukaku padre morto a 58 anni

Roger Lukaku è venuto a mancare lo scorso 28 settembre all’età di 58 anni quando si trovava a Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo, dove era tornato a vivere dopo la separazione dalla madre dei suoi figli. Anch’egli calciatore, è deceduto mentre il centravanti si trovava in Belgio per seguire la riabilitazione prevista con l’obiettivo di recuperare del grave infortunio patito lo scorso 14 agosto nel match amichevole del Napoli contro l’Olympiakos.