Lukaku, è scontro tra Inter e Juventus: l'annuncio del giocatore

La telenovela Lukaku sta arrivando a un punto di svolta. Ad annunciarlo è lo stesso attaccante del Manchester United, che su Instagram ha pubblicato un messaggio criptico: la scritta "Soon to be continued", che può essere intesa come "novità in arrivo", a corredo di una foto con il suo agente Federico Pastorello.

La Juventus da alcuni giorni sta pianificando il sorpasso all'Inter per il bomber belga, sempre più separato in casa a Manchester. I nerazzurri sono da mesi sul giocatore ma non riescono a trovare un punto d'accordo con la società inglese, che ha respinto tutte le offerte presentate. Marotta, che ha da tempo l'accordo con il giocatore, è pronto al rilancio fino a 70 milioni di euro complessivi, a fronte di una richiesta dei Red Devils di oltre 80 milioni di euro.

Lo stallo della trattativa ha permesso ai bianconeri di farsi avanti: l'agente Pastorello ha incontrato il direttore sportivo dei campioni d'Italia Paratici, che sarebbe intenzionato a proporre allo United uno scambio con Paulo Dybala, nel mirino degli inglesi. Ma l'argentino non è così convinto di voler lasciare Torino, e chiede 10 milioni di euro netti a stagione.

Ora il post di Lukaku che preannuncia novità in arrivo: l'annuncio dell'intesa con i nerazzurri, o del sorpasso bianconero, è solo questione di giorni se non di ore.

Conte dopo la partita con il Psg non ha voluto sbilanciarsi: "Lukaku? Come ho sempre detto stiamo parlando di un giocatore che non è un nostro giocatore, quindi non è giusto parlarne mancherei di rispetto nei confronti del giocatore e del Club. Lukaku è un giocatore dello United, sappiamo che c’è il mercato in atto e il Club sta lavorando per cercare di completare la rosa tra cessioni e acquisti però come ho sempre detto c’è molta fiducia nel Club ma per me in questo momento la cosa più importante e che voglio rimarcare è che sono contento di come stiano lavorando i miei giocatori".

"Secondo me stiamo lavorando cercando di creare qualcosa di solido. È inevitabile che poi andremo a completare la rosa ma l’importante è che chi arrivi, si integri bene, con la mentalità che c’è oggi in questo gruppo di ragazzi".

SPORTAL.IT | 28-07-2019 08:47