Lukaku e Smalling furiosi: bufera per il titolo del Corsport

Un titolo che ha fatto discutere, e che ha scatenato un uragano di reazioni, tutte ampiamente negative. Si tratta di quello del 'Corriere dello Sport' che è uscito in edicola giovedì mattina presentando l'anticipo Inter-Roma con un'analisi sul momento felice di Romelu Lukaku e Chris Smalling, il tutto accompagnato dalla scritta "Black Friday". Una scelta che non è piaciuta affatta a nessuno dei due calciatori.

"Invece di concentrarsi sulla sfida fra due squadre… il Corriere dello Sport arriva con il più stupido dei titoli che abbia mai visto in carriera – è stato l'attacco via Twitter dell'attaccante nerazzurro -. Alimentate negatività e razzismo invece di parlare di una bellissima partita che si giocherà a San Siro tra due grandi club. L'educazione è la chiave. Dovreste fare un lavoro migliore. Grazie a tutti i tifosi e gli altri giornalisti per il supporto e guardiamo avanti alla partita di domani. Forza Inter".

Dello stesso avviso anche il difensore della squadra capitolina, che a sua volta ha scelto Twitter per esprimere tutto il suo disappunto: "Avrei voluto passare la giornata concentrandomi sulla partita di domani, e devo confessare che quel che è avvenuto stamattina è stato sbagliato e altamente insensibile".

"Spero che i responsabili coinvolti nella redazione di questo titolo si prendano la responsabilità e capiscano il potere che hanno attraverso le parole, e l'impatto che queste parole possono avere. Un grande grazie alla Roma per il supporto. Ora facciamo iniziare la battaglia, forza Roma", ha quindi aggiunto.

E anche la Roma ha reagito duramente al titolo galeotto, annunciando in un comunicato congiunto con il Milan di aver "deciso di negare al Corriere dello Sport l'accesso ai centri di allenamento per il resto dell'anno e hanno stabilito che i rispettivi giocatori non svolgeranno alcuna attività mediatica con il giornale durante questo periodo".

I due club hanno aggiunto che "è responsabilità di tutti noi essere estremamente precisi nella scelta delle parole e dei messaggi che trasmettiamo", specificando di essere "consapevoli che comunque l'articolo […] contenga un messaggio antirazzista".

Per questo motivo il provvedimento terminerà a gennaio e non sarà esteso all'intera stagione sportiva. Peraltro il direttore del quotidiano, Ivan Zazzaroni, ha provato a spiegarsi.

"Lukaku e Smalling in prima pagina sono due grandi giocatori, il Black Friday è di attualità. Perché no? Le battaglie razziste sono un'altra cosa, sono serie, questo titolo non è indicabile come razzista", le sue parole.

SPORTAL.IT | 05-12-2019 20:59