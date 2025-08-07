Lukaku fa infuriare i tifosi dell'Inter, la polemica sui social: "Resti un viscido"

Le parole al veleno dell'attaccante belga del Napoli non sono piaciute ai suoi ex fan che da due anni aspettano di sapere la verità sulla rottura

Se ne andò una prima volta per prendersi una rivincita mai arrivata al Chelsea, in Premier League, fece di tutto per tornare all’Inter e fu riaccolto da pascià ma l’ultimo addio di Romelu Lukaku ai nerazzurri è stato traumatico. Quelle telefonate a vuoto, i messaggi criptici sui social, l’ammiccamento alla Juve prima di accasarsi alla Roma: tutte cose che i tifosi dell’Inter non hanno dimenticato e che riemergono dopo l’ultima intervista del bomber alla Gazzetta.

Le parole di Lukaku sull’Inter

Parlando dal ritiro del Napoli a Castel di Sangro l’attaccante belga ha parole più morbide per l’eterno rivale Ibrahimovic (“chiarire quella lite nel derby? Non serve. Ma io ho rispetto per la sua carriera: è stato un giocatore unico”) che per l’Inter. E spiega così il suo addio : “Non ho potuto dire le mie cose, ho lasciato parlare la gente perché io non sono uno che ama passare per la stampa e attaccare. Non si può capire perché ho fatto delle scelte, voglio evitare polemiche. La finale di Istanbul l’ho vissuta molto male per un anno, sono sincero. Vedi come sono andate le cose…”.

La rabbia dei tifosi nerazzurri sul web

Fioccano i commenti, i tifosi interisti non perdonano: “Lukaku continua a glissare sull’Inter invece di raccontare la sua versione… Forse perché ha paura di essere smentito? Forse perché la sua versione risulterebbe ridicola?? O forse perché non c’è una sua versione??? Resta comunque un uomo di viscido” e poi: “Una delle peggiori persone del mondo del calcio. Tecnicamente parlando un mediocre sopravvalutato come pochi” e anche: “Per quanto ha giocato nella finale di Champions ricordo che ha respinto un tiro in area piccola City che sarebbe stato l’1-1 e poi si è divorato un gol, poi ha raccontato balle ai tifosi, poi è sparito condizionando negativamente il mercato, quindi si…è meglio che non parli e finisca di rompere le scatole”

C’è chi scrive: “Ancora insiste ?….ancora….? goditi le pasterelle e non rompere” e anche: “La verità è che Lautaro capitano dell’Inter ti ha pure chiamato al telefono e te non rispondevi e non ti sei degnato di rispondere a nessuno dei tuoi ex compagni… poi sul campo stendiamo un velo pietoso sulla finale di Champions e di Europa League, entrambe sulla tua coscienza”

Il web è scatenato: “Questo indegno dopo due anni non ha ancora trovato nemmeno uno straccio di scusa da inventate per il suo comportamento da Giuda Iscariota” e poi: “Non parli perché passeresti ancor più per il bambino piagnucoloso e rancoroso che hai dimostrato di essere“, oppure: “Chissà come mai non l’ha mai spiegato cosa sia successo, forse perché è stato lui a comportarsi male? Se solo dichiarasse che dopo l’esclusione dalla partenza della finale di Istanbul, non voleva più essere allenato da scemone Inzaghi???” e infine: “Sono tre anni che ci tieni con il fiato sospeso………., stiamo tutti tremando in attesa di chissà quali rilevazioni”.