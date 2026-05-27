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Lukaku fa pace col suo passato: l'abbraccio con Ausilio e le scuse a Conte, ma i tifosi di Inter e Napoli non dimenticano

Dalla riconciliazione col ds nerazzurro alle scuse pubbliche all'allenatore tradito: Big Rom prova a chiudere i conti con il passato e con le polemiche

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Alessio Raicaldo

Alessio Raicaldo

Sport Specialist

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Romelu Lukaku torna a far parlare di sé e, questa volta, non per i gol o per il mercato. A Monte Carlo il centravanti belga ha dato vita a una sorta di operazione riconciliazione, riaprendo dialoghi che sembravano definitivamente interrotti. Prima la pace con Piero Ausilio, dopo anni di silenzi e tensioni seguiti al burrascoso addio all’Inter. Poi le scuse pubbliche ad Antonio Conte, l’uomo che più di ogni altro ha segnato la sua carriera. Eppure, nonostante il clima disteso, il futuro dell’attaccante resta avvolto dall’incertezza. Perché nel calcio, soprattutto quando si parla di Big Rom, le parole contano meno delle dinamiche di mercato.

La pace con Ausilio chiude una ferita lunga tre anni

Il gesto più sorprendente arriva dal fronte nerazzurro. Lukaku e Ausilio non si parlavano dai giorni successivi alla finale di Champions League persa dall’Inter contro il Manchester City. Il belga non aveva mai digerito alcune scelte tecniche di Simone Inzaghi, in particolare l’esclusione dall’undici titolare nella notte di Istanbul.

Da allora i rapporti con la dirigenza si erano progressivamente raffreddati fino a interrompersi del tutto. L’incontro di Monte Carlo ha però segnato una svolta inattesa: abbracci, sorrisi e una pace che sembrava impossibile fino a pochi mesi fa. Una ferita rimarginata, almeno sul piano personale.

Le scuse a Conte e un legame mai davvero spezzato

Se con Ausilio è arrivata la riconciliazione, con Conte c’è stato qualcosa di ancora più significativo. Lukaku ha ammesso pubblicamente di aver chiesto scusa all’allenatore salentino dopo le incomprensioni nate nell’ultima stagione al Napoli.

Ci siamo parlati e lui ha capito la mia situazione“, ha spiegato il belga, ribadendo quanto l’allenatore leccese abbia inciso sulla sua crescita professionale. Parole che certificano un rapporto speciale, quasi filiale, costruito negli anni tra Inter e Napoli. Eppure proprio l’addio del tecnico potrebbe produrre uno scenario inatteso.

Il paradosso Conte: senza il suo mentore può restare a Napoli

Per anni il futuro di Lukaku è sembrato indissolubilmente legato a quello di Conte. Quando c’era il tecnico salentino, arrivava anche Big Rom. Ora però il paradosso è che la separazione tra i due potrebbe favorire la permanenza dell’attaccante in azzurro.

Con Conte fuori dai giochi, Big Rom non è più costretto a inseguire il proprio “padre calcistico” e può valutare il Napoli come una destinazione stabile. Lo stesso belga ha dichiarato di essere felice nel club e di voler rispettare il contratto in scadenza tra un anno. Un messaggio forte, che però non basta a cancellare tutti i dubbi.

Hojlund, Pastorello e un mercato ancora aperto

Le dichiarazioni d’amore verso il Napoli si scontrano infatti con le logiche del mercato. Federico Pastorello ha recentemente lasciato intendere che la permanenza di Lukaku non possa essere considerata scontata. Sullo sfondo c’è soprattutto la questione Hojlund: difficile immaginare una convivenza prolungata tra due centravanti così ingombranti dal punto di vista tecnico ed economico.

Il Napoli dovrà decidere come costruire il proprio attacco e l’età del centravanti belga rappresenta inevitabilmente un fattore. Per questo motivo, nonostante le aperture degli ultimi giorni, il futuro del belga resta uno dei temi più delicati dell’estate azzurra. La pace con il passato è arrivata, quella con il mercato è ancora tutta da costruire.

I tifosi non dimenticano: il tradimento resta una ferita aperta

Se oggi Lukaku prova a ricucire i rapporti con il suo passato, una parte del mondo Inter e Napoli continua però a guardarlo con diffidenza. Le scuse ad Antonio Conte, l’abbraccio con Ausilio e le parole d’amore verso il Napoli non bastano a cancellare episodi che hanno lasciato il segno. Soprattutto tra i tifosi nerazzurri, che non hanno mai digerito il modo in cui il belga lasciò Milano dopo la finale di Champions League, interrompendo improvvisamente i contatti con il club e aprendo a una separazione che venne vissuta come un vero e proprio tradimento.

Sui social, dopo la diffusione delle immagini della pace con Ausilio e delle dichiarazioni rilasciate a Montecarlo, sono riemersi molti commenti critici. “Può abbracciare chi vuole, ma certe cose non si dimenticano“, scrive un tifoso interista su X. Un altro aggiunge: “Il problema non è che sia andato via, ma il modo in cui lo ha fatto“. C’è poi chi sottolinea come il rapporto con l’Inter si sia incrinato definitivamente dopo le settimane di silenzi e incomprensioni successive a Istanbul: “Le scuse arrivano sempre quando convengono“.

Anche a Napoli non sono mancati i malumori durante l’ultima stagione. Lunga assenza per infortunio, rendimento limitato e alcune tensioni legate alla gestione del recupero hanno alimentato dubbi e perplessità. “Prima vuole andare via, poi resta perché gli conviene“, si legge in uno dei commenti più condivisi. Un altro utente scrive: “L’amore per la maglia si dimostra in campo, non nelle interviste“. Reazioni che raccontano quanto il rapporto tra Lukaku e le tifoserie sia ancora segnato da una forte componente emotiva.

Del resto, la carriera del centravanti belga è stata spesso accompagnata da addii rumorosi e cambi di rotta improvvisi. Per questo motivo, nonostante i tentativi di riavvicinamento e i messaggi concilianti lanciati nelle ultime settimane, una parte dei sostenitori continua a osservare con scetticismo ogni sua dichiarazione. La pace con Ausilio e Conte è un passo importante, ma riconquistare completamente la fiducia dei tifosi appare una sfida molto più complicata.

Lukaku fa pace col suo passato: l'abbraccio con Ausilio e le scuse a Conte, ma i tifosi di Inter e Napoli non dimenticano Napoli, la quarta maglia con l’Empoli è un omaggio alla città: la dedica di Lukaku e della squadra a Daniele Ansa

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