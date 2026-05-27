Lukaku fa pace col suo passato: l'abbraccio con Ausilio e le scuse a Conte, ma i tifosi di Inter e Napoli non dimenticano

I tifosi non dimenticano: il tradimento resta una ferita aperta

Se oggi Lukaku prova a ricucire i rapporti con il suo passato, una parte del mondo Inter e Napoli continua però a guardarlo con diffidenza. Le scuse ad Antonio Conte, l’abbraccio con Ausilio e le parole d’amore verso il Napoli non bastano a cancellare episodi che hanno lasciato il segno. Soprattutto tra i tifosi nerazzurri, che non hanno mai digerito il modo in cui il belga lasciò Milano dopo la finale di Champions League, interrompendo improvvisamente i contatti con il club e aprendo a una separazione che venne vissuta come un vero e proprio tradimento.

Sui social, dopo la diffusione delle immagini della pace con Ausilio e delle dichiarazioni rilasciate a Montecarlo, sono riemersi molti commenti critici. “Può abbracciare chi vuole, ma certe cose non si dimenticano“, scrive un tifoso interista su X. Un altro aggiunge: “Il problema non è che sia andato via, ma il modo in cui lo ha fatto“. C’è poi chi sottolinea come il rapporto con l’Inter si sia incrinato definitivamente dopo le settimane di silenzi e incomprensioni successive a Istanbul: “Le scuse arrivano sempre quando convengono“.

Anche a Napoli non sono mancati i malumori durante l’ultima stagione. Lunga assenza per infortunio, rendimento limitato e alcune tensioni legate alla gestione del recupero hanno alimentato dubbi e perplessità. “Prima vuole andare via, poi resta perché gli conviene“, si legge in uno dei commenti più condivisi. Un altro utente scrive: “L’amore per la maglia si dimostra in campo, non nelle interviste“. Reazioni che raccontano quanto il rapporto tra Lukaku e le tifoserie sia ancora segnato da una forte componente emotiva.

Del resto, la carriera del centravanti belga è stata spesso accompagnata da addii rumorosi e cambi di rotta improvvisi. Per questo motivo, nonostante i tentativi di riavvicinamento e i messaggi concilianti lanciati nelle ultime settimane, una parte dei sostenitori continua a osservare con scetticismo ogni sua dichiarazione. La pace con Ausilio e Conte è un passo importante, ma riconquistare completamente la fiducia dei tifosi appare una sfida molto più complicata.