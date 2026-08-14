Le condizioni di Lukaku fanno già discutere al Fenerbahce dopo la presentazione del centravanti belga: il botta e risposta con il ds Oguz Cetin e la posizione del Napoli

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Le condizioni fisiche di Romelu Lukaku preoccupano già i tifosi del Fenerbahce. Presentazione movimentata per il centravanti belga acquistato dal Napoli, con il botta e risposta col direttore sportivo del club turco Oguz Cetin che solleva un interrogativo: Big Rom è davvero pronto? Ma la questione non riguarda più gli azzurri: Lukaku appartiene ormai al passato.

Fenerbahce, Lukaku è ancora infortunato? Le parole del ds

Come sta Lukaku? A fare chiarezza, almeno in parte, ci ha pensato il ds del Fenerbahce Oguz Cetin durante la conferenza stampa di presentazione del centravanti belga. Il dirigente turco ha spiegato che Big Rom ha bisogno ancora di un periodo di lavoro per raggiungere la condizione necessaria a giocare 90 minuti ad alto livello. “La condizione fisica di Lukaku non può migliorare dall’oggi al domani. Ci sono dei processi da attuare affinché diventi più forte. La sua condizione migliorerà al punto da permettergli di giocare 90 minuti, ma lo farà nell’arco di 4-6 settimane”, ha dichiarato Cetin.

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Parole che hanno immediatamente acceso i riflettori sulle condizioni del nuovo centravanti del Fenerbahce. Quattro-sei settimane per raggiungere la piena condizione rappresentano infatti un periodo tutt’altro che breve, soprattutto per un giocatore chiamato a essere il riferimento offensivo della squadra turca.

Lukaku smentisce il ds del Fenerbahce: “Non sono infortunato”

Lukaku, però, ha dato una versione decisamente diversa della situazione. Con il sorriso sulle labbra, il centravanti belga ha giudicato eccessiva la previsione del dirigente del Fenerbahce e ha assicurato di essere già in buone condizioni. “Secondo me 4-6 settimane sono troppe. Sono al 100%”, ha spiegato Big Rom, prima di aggiungere di essersi già allenato con la squadra. “Ho un programma da seguire, un programma di 5-6 giorni. Voglio giocare la prossima settimana, riprendere il mio posto e aiutare la squadra. Alla fine, ciò che conta è il bene della squadra. Quattro-sei settimane sono un po’ troppe: non sono infortunato”.

Il contrasto tra le due versioni è evidente: Cetin parla della necessità di un percorso di 4-6 settimane per permettere a Lukaku di raggiungere il livello fisico necessario per giocare dal primo minuto, mentre il belga assicura di essere già al top e punta a scendere in campo la prossima settimana. Sarà naturalmente il campo a stabilire quale delle due valutazioni sia più vicina alla realtà. Il Fenerbahce debutterà domani in campionato contro il Genclerbirligi, poi il 18 agosto affronterà l’Olympique Lione nel playoff di Champions League e il 22 agosto ospiterà il Konyaspor per la seconda giornata di Super Lig. Lukaku punta proprio questa partita, ma intanto i tifosi della squadra di Istanbul sono preoccupati.

Lukaku, il giallo sulle condizioni non riguarda più il Napoli

Per il Napoli questa è ormai una questione che appartiene al passato. Lukaku è stato uno dei protagonisti del quarto scudetto azzurro e resterà inevitabilmente nel cuore dei tifosi del Maradona. Da oggi, però, eventuali problemi fisici, tempi di recupero e condizioni atletiche – così come i suoi colpi di testa – non sono più affare del club di De Laurentiis. Anzi, senza il calciatore più pagato della rosa ora il mercato in entrata può finalmente decollare. Favasuli e Badiashile i primi colpi, ma il nome che infiamma la piazza è quello del forte (ma fragile) attaccante brasiliano Gabriel Jesus.