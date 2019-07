Lukaku, la Juve beffa l'Inter: proposto uno scambio

La Juventus irrompe nella corsa a Romelu Lukaku, e lo fa con una clamorosa proposta di scambio alla pari con il Manchester United: secondo quanto riportato da diverse fonti, infatti, i bianconeri sono pronti a cedere agli inglesi l'argentino Paulo Dybala, la cui valutazione di 80 milioni di euro è molto simile a quella del belga, che lo United valuta 83 milioni.

Dybala, al momento, è in vacanza a Miami e farà ritorno in Italia ad inizio agosto: la sua intenzione, secondo quanto dichiarato nei giorni scorsi, è quella di restare in bianconero, ma ha anche detto di essere pronto a valutare ogni offerta, perciò l'ipotesi di un suo trasferimento in Premier League non è impossibile. Oltre al Manchester United, attende novità anche il Tottenham di Mauricio Pochettino, estimatore della Joya.

L'ipotesi si inserisce di prepotenza nella lunga trattativa tra il Manchester United e l'Inter, intetessata da settimane al centravanti di origine congolese, ma incapace di trovare un accordo economico che soddisfi la dirigenza dei Red Devils (per quanto riguarda l'ultima offerta, si parla di 70 milioni più bonus).

Le conseguenze sul mercato dei nerazzurri sarebbero piuttosto pesanti: nonostante la strigliata di Conte di pochi giorni fa, la dirigenza non ha ancora messo a segno il tanto agognato colpo in attacco, e oltre a Lukaku potrebbe sfuggire anche Dzeko: la Roma non è disposta ad abbassare la richiesta di 20 milioni per l'attaccante bosniaco, che l'allenatore dei giallorossi, Paulo Fonseca, avrebbe apprezzato particolarmente in questi giorni di ritiro estivo. Si riavvicina così la possibilità di un rinnovo da discutere entro il 30 giugno 2020, data di scadenza del contratto attuale.

SPORTAL.IT | 27-07-2019 10:01