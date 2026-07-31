Lukaku e Napoli ai ferri corti, rifiutata la proposta di De Laurentiis: l’incontro con Allegri e gli scenari di mercato

Il belga non vuole ridursi l'ingaggio e chiede un ruolo da protagonista. Nei prossimi giorni il confronto con Allegri potrebbe chiarire il suo futuro.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il futuro di Romelu Lukaku torna a essere uno dei temi più delicati dell’estate del Napoli. Dopo una stagione complicata, segnata soprattutto dal lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per diversi mesi, il rapporto tra il centravanti belga e il club sembra essersi incrinato. Da una parte c’è la volontà della società di ridurre il monte ingaggi, dall’altra quella del giocatore di continuare a sentirsi protagonista. Le posizioni, almeno per il momento, restano distanti, anche se il confronto con Massimiliano Allegri potrebbe rappresentare un passaggio importante.

Lukaku dice no alla proposta del Napoli

Il principale motivo dello scontro riguarda l’aspetto economico. Aurelio De Laurentiis punta a ridurre il peso degli stipendi più elevati e avrebbe proposto a Lukaku di spalmare l’attuale contratto. Una soluzione che, almeno per ora, il belga non intende prendere in considerazione. Attraverso il proprio entourage ha fatto sapere di non voler modificare le condizioni dell’accordo e di sentirsi ancora un giocatore in grado di fare la differenza ad alti livelli. Una posizione che rende sempre più difficile immaginare una permanenza senza un’intesa tra le parti.

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Il nodo tecnico: Hojlund è davanti nelle gerarchie

Oltre all’aspetto economico c’è quello sportivo. Lukaku non vuole vivere una stagione da riserva e ritiene di poter essere ancora il punto di riferimento dell’attacco. La situazione, però, è cambiata rispetto a un anno fa. Dopo il grave infortunio rimediato nell’estate scorsa, il Napoli ha investito con decisione su Rasmus Hojlund, oggi considerato il presente e il futuro del reparto offensivo. Per il belga accettare un ruolo alle sue spalle non rappresenta un’opzione gradita, ed è proprio questa diversa visione del progetto ad aver allargato la distanza tra il giocatore e il club.

Allegri proverà a convincere Big Rom

Lukaku è atteso nel ritiro di Castel di Sangro il 5 agosto e in quell’occasione avrà un confronto diretto con Massimiliano Allegri. Il nuovo allenatore del Napoli ha sempre espresso grande stima nei confronti del centravanti belga e proverà a capire quali margini esistano per ricucire il rapporto. Difficilmente, però, il tecnico potrà modificare gli equilibri già definiti dalla società. Hojlund parte infatti con i favori del pronostico per una maglia da titolare e Allegri dovrà trovare una soluzione che tenga insieme le esigenze del club e quelle del giocatore.

Il mercato resta la soluzione più probabile

Per questo motivo prende sempre più quota l’ipotesi di una separazione entro la fine del mercato. Il Napoli sarebbe disposto ad ascoltare offerte comprese tra i 10 e i 12 milioni di euro, una cifra che consentirebbe di evitare una minusvalenza. Il club spera che il buon Mondiale disputato con il Belgio, nonostante il minutaggio limitato, abbia rilanciato l’interesse di alcune società straniere. Lukaku, dal canto suo, vuole una destinazione che gli garantisca continuità e centralità nel progetto tecnico. Prima, però, ci sarà il faccia a faccia con Allegri: un incontro che difficilmente basterà da solo a cambiare il destino di una storia che oggi appare sempre più vicina alla conclusione.