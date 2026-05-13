Lukaku, niente pace con Conte e compleanno senza regalo per Big Rom: l’addio al Napoli e i Mondiali a rischio

L'attaccante belga lascia Napoli per continuare la riabilitazione in Belgio e chiude anzitempo una stagione segnata dagli infortuni. Anche il legame con Antonio Conte, per anni quasi paterno, sembra ormai arrivato al capolinea.

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La storia tra Romelu Lukaku e Antonio Conte si è fermata nel momento più delicato. Dopo mesi complicati, tra problemi fisici e tentativi di recupero mai davvero riusciti, l’attaccante belga ha lasciato Napoli per proseguire nuovamente la riabilitazione in Belgio. Una scelta condivisa con il club, ma che racconta anche la fine di un rapporto speciale. Il tecnico leccese aveva sempre protetto il suo pupillo come un padre calcistico, costruendogli attorno fiducia e responsabilità. Oggi, però, quel legame sembra essersi consumato insieme a una stagione che non ha mai trovato continuità.

Un compleanno amaro per Big Rom

Il trentatreesimo compleanno di Lukaku è arrivato senza sorrisi e senza certezze. L’attaccante ha salutato Castel Volturno mentre il Napoli si prepara alle ultime gare decisive per la Champions League. Nessun rientro previsto, nessuna possibilità di rivederlo in campo prima della fine del campionato, nessun aiuto ai propri compagni. Il trasferimento in Belgio serve a concentrarsi esclusivamente sul recupero fisico. Una scelta per certi versi inevitabile dopo mesi passati a convivere con il dolore e con una condizione mai davvero stabile. Ma che non ha placato le infinite discussioni sul comportamento del giocatore in questo annus horribilis.

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Conte e Lukaku, un rapporto che si è consumato

Tra Conte e Lukaku il legame era sempre stato profondo, quasi familiare. Il tecnico aveva rilanciato il centravanti nei momenti più difficili della sua carriera, dandogli fiducia assoluta e costruendo il gioco attorno alle sue caratteristiche. Anche a Napoli aveva provato a proteggerlo, aspettandolo più volte nonostante i continui stop fisici. Col passare dei mesi, però, le difficoltà hanno logorato tutto. La sensazione è che entrambi abbiano capito che il ciclo fosse ormai arrivato alla conclusione. Anche pubblicamente l’allenatore ha scaricato il suo pupillo raccontando del mancato saluto a Castel Volturno e di come ci fosse rimasto male. Il successivo chiarimento non ha prodotto gli effetti sperati.

L’infortunio che non lascia tregua

Romelu Lukaku è realmente infortunato. La lesione al retto femorale della coscia sinistra continua a rappresentare un problema serio per l’attaccante. Dall’agosto del 2025 il centravanti non è mai riuscito a ritrovare continuità atletica e brillantezza. Ogni tentativo di rientro è stato accompagnato da nuove precauzioni e allenamenti differenziati. In Belgio lavorerà nel centro federale della nazionale, seguito da vicino anche dallo staff del ct Rudi Garcia. L’obiettivo è recuperare almeno una condizione accettabile per il Mondiale nordamericano.

Futuro incerto tra Napoli e Mondiale

L’addio anticipato al Napoli assomiglia molto a una separazione definitiva. Lukaku chiude una stagione lontanissima da quella che lo aveva visto protagonista nello scudetto azzurro dell’anno precedente. Anche il Mondiale resta fortemente in dubbio, perché il Belgio aspetta ancora risposte concrete sulle sue condizioni. Garcia sperava di valutarlo nelle amichevoli di giugno, ma ora dovrà affidarsi soltanto ai progressi della riabilitazione. Per uno come Big Rom, abituato a essere centrale ovunque abbia giocato, è il momento più difficile degli ultimi anni.