Lukaku rapito dall'Inter: "Mai avuto dubbi su dove andare"

Insieme avrebbero formato una coppia di centravanti di stazza, molto prolifica. Romelu Lukaku e Adriano sono divisi dall’anagrafe, ma uniti dall’amore per l’Inter.

Il belga e il brasiliano sono stati protagonisti di un’anomala chat su Instagram, attraverso la quale l’ex Manchester United ha ribadito il legame subito creatosi con l’ambiente nerazzurro: “Le cose vanno molto bene. Ho sempre pensato: 'Se dovessi giocare in Italia, andrei all'Inter'. Per noi attaccanti è bello giocare nel campionato italiano, anche se bisogna un pochino ambientarsi all'inizio, perché è molto tattica".

"Conte e il suo staff mi hanno aiutato molto. Per me, dopo la situazione in Inghilterra, era molto importante stare in una squadra dove mi aiutassero molto. Qui si trova bene tutta la mia famiglia".

Inevitabili i complimenti di Adriano: "Sei un grande giocatore, già lo sai. Adesso hai preso il mio posto, sono felice per te e anche per l'Inter. Spero tu faccia bene".

“Insieme avremmo fatto 70 gol. Guardavo le sue reti su YouTube" ha chiosato Lukaku.



SPORTAL.IT | 09-04-2020 21:04