Lukaku riaccende gli animi, è sfida Juve-Inter sul web

Dove eravamo rimasti? La sfida tra Juventus e Inter, nel deserto dello Stadium vuoto, è stato l’ultimo sprazzo di grande calcio prima della sospensione. La serie A ha spento i riflettori, tutti gli sforzi si sono concentrati sul coronavirus e le rivalità, almeno per qualche giorno, si sono attenuate davanti all’emergenza.

La diretta

A riaccendere gli animi, dopo alcune settimane di tregua armata, ci ha pensato la discussa diretta Instagram di Romelu Lukaku. In cui l’attaccante belga, come ormai è noto, ha tirato in ballo i bianconeri: “È stato necessario che fosse positivo un giocatore della Juve per mettere tutti in quarantena? Non è normale. Perché dobbiamo giocare se nel mondo c’è gente che rischia la vita?”.

E la polemica

Con chi ce l’aveva il bomber belga? Con la Juve e con il suo “peso politico? Con Federazione e Lega che hanno aspettato il primo caso di positività al Covid-19 in Italia per fermare la giostra? O contro i vertici del calcio in generale, che fino a una ventina di giorni fa sembravano vivere su un altro pianeta?

L’attacco di Bucchioni

Prende decisamente posizione, nel suo editoriale su Tuttomercatoweb, il giornalista Enzo Bucchioni: “Il belga in questo modo ha chiamato in causa la Juve, ma anche l’organizzazione calcistica nel suo complesso e ne ha messo in discussione la serenità. Da uno come Lukaku non ce lo saremmo aspettato, evidentemente il poco rispetto per la salute dei giocatori ha lasciato il segno nella sensibilità dell’attaccante dell’Inter“.

Accuse in bianco e nero

Anche per i tifosi bianconeri non ci sono dubbi: Lukaku ce l’aveva proprio con la Juventus. “Della serie: se non parlo della Juve non mi caga nessuno, oggi è il turno di Lukaku…auguri”, tuona Roberto. Anche Francesco si scaglia contro il belga: “Due le cose su Lukaku e la frase 1: è un tonto circondato da tonti visto che lo stop del campionato é del 9 marzo precedente a caso Rugani. 2: Lukaku è idiota. Spero nella prima per buona fede”. E Nico ironizza: “Ancora deve riprendersi dal 2-0”.

E difese nerazzurre

Completamente d’accordo con l’attaccante, invece, i sostenitori dell’Inter. “Cioè pazzesco, Lukaku ha difeso tutti i calciatori e le persone che stanno male e in fin di vita nel mondo a causa di questo Virus e leggo critiche perché ancora una volta non avete capito un c…”. Un altro tifoso si domanda: “Non riesco a capire cosa ci sia di così drammatico nelle parole di Lukaku, indovinate però quale tifoseria è scandalizzata…”. Marco è caustico: “Lukaku non ha detto niente di male e di certo non voleva addebitare alcun tipo di responsabilità a Rugani o alla Juve. Incredibile quanto sia mediamente ignorante quella tifoseria”.

SPORTEVAI | 03-04-2020 10:06