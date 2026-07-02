Big Rom decisivo nella clamorosa rimonta sul Senegal, "King Kevin" ancora lontano dalla sua miglior versione: cosa farà il Napoli coi suoi "Diavoli Rossi?".

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La clamorosa rimonta del Belgio contro il Senegal ha regalato ai Diavoli Rossi la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale, ma ha acceso anche i riflettori sul futuro di due protagonisti che interessano da vicino il Napoli. Romelu Lukaku è stato decisivo ancora una volta entrando dalla panchina, mentre Kevin De Bruyne ha vissuto un’altra serata complicata, confermando un periodo lontano dai suoi standard. Due situazioni diverse che ora finiranno inevitabilmente sul tavolo di Aurelio De Laurentiis e di Massimiliano Allegri. Il nuovo corso azzurro dovrà infatti prendere decisioni importanti su due dei giocatori più rappresentativi della nazionale belga.

Lukaku cambia la partita e rilancia le proprie quotazioni

Ancora una volta è bastato l’ingresso in campo di Romelu Lukaku per cambiare il volto della partita. Il centravanti ha riaperto il match con il gol che ha dato il via alla rimonta del Belgio, trasmettendo fiducia e personalità a tutta la squadra. Una prestazione che conferma come il numero nove resti un attaccante capace di incidere anche nei momenti più delicati. Per il Napoli rappresenta una notizia importante, perché un Mondiale giocato su questi livelli potrebbe aumentare l’interesse di eventuali club pronti a puntare su di lui.

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Il futuro di Big Rom resta tutto da scrivere

La stagione appena conclusa non è stata semplice per Lukaku. Tra qualche problema di rendimento condizionato dall’infortunio e un rapporto non sempre lineare con Antonio Conte, il belga non è riuscito a esprimersi con continuità. A pesare c’è anche un ingaggio particolarmente elevato e un solo anno di contratto ancora da rispettare, elementi che rendono il suo futuro uno dei dossier più delicati dell’estate azzurra. Proprio per questo motivo le prestazioni offerte al Mondiale potrebbero rappresentare un’occasione preziosa sia per il giocatore sia per il Napoli, che potrebbe valutare una cessione qualora arrivasse un’offerta convincente.

De Bruyne continua a preoccupare

Se Lukaku sorride, lo stesso non può dirsi per Kevin De Bruyne. Anche contro il Senegal il fantasista è apparso distante dalla sua migliore versione, tanto da essere sostituito nel corso della gara senza particolari rimpianti. Il talento resta fuori discussione, ma la brillantezza fisica e l’incisività che lo hanno reso uno dei migliori centrocampisti del mondo sembrano oggi meno evidenti. Le critiche ricevute nelle ultime settimane trovano conferma anche nelle prestazioni offerte al Mondiale, dove il suo contributo è stato inferiore alle aspettative.

Allegri e De Laurentiis davanti a due decisioni importanti

Il Belgio festeggia una qualificazione che sembrava ormai sfumata, ma in casa Napoli il Mondiale diventa anche un banco di prova in vista della nuova stagione. Massimiliano Allegri dovrà valutare attentamente come gestire due campioni arrivati a un momento diverso della propria carriera. Da una parte c’è Lukaku, che con prestazioni convincenti potrebbe facilitare un’eventuale operazione di mercato; dall’altra De Bruyne, chiamato invece a dimostrare di poter tornare ai livelli che ne hanno fatto un fuoriclasse assoluto. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale direzione prenderà il futuro di entrambi, con il club azzurro pronto a fare le proprie valutazioni.