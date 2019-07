Lukaku, segnale per l'Inter: salta anche la seconda amichevole

Dopo aver saltato la prima uscita precampionato del Manchester United contro gli australiani del Perth Glory, Romelu Lukaku è rimasto fuori dai convocati anche per la seconda amichevole dei Red Devils, vinta 4-0 contro i tradizionali rivali del Leeds United, squadra della divisione cadetta del campionato inglese.

Secondo lo staff tecnico dei Red Devils è stata un'altra botta subita da Lukaku in allenamento a costringere nuovamente l'allenatore Ole Gunnar Solskjaer a rinunciare al belga e a non inserirlo neanche tra le riserve. La versione dello United è stata confermata dall'agenzia che gestisce gli interessi del giocatore, ma l'Inter, che da settimane insiste per ingaggiarlo, resta alla finestra in attesa di ulteriori sviluppi.

La distanza tra la domanda del Manchester United e l'offerta dei nerazzurri è ancora molto ampia ma tende giorno dopo giorno ad avvicinarsi, e un'offerta finale di 60 milioni di euro, da pagare in unica soluzione, potrebbe convincere gli inglesi, che al momento ne chiedono almeno 20 in più.

Per recuperare la cifra sarà importante il mercato in uscita: oltre a Icardi e Nainggolan, che non rientrano nei piani della società nerazzurra, Marotta è al lavoro per le cessioni di Joao Mario, Miranda e Dalbert.

Nel frattempo non si spengono le voci di un clamoroso arrivo a Milano di Dani Alves: sulle tracce del brasiliano ci sono anche Manchester City e Juventus ma al momento non c'è nulla di concreto, anche perché il capitano del Brasile è ancora in vacanza dopo la vittoriosa avventura in Coppa America.

Resta infine aperta la pista che porta a Edin Dzeko, soprattutto se la Roma dovesse convincere Higuain a trasferirsi nella Capitale, ma non si esclude un sondaggio per un altro protagonista del campionato italiano, Duvan Zapata dell'Atalanta.

SPORTAL.IT | 17-07-2019 22:28