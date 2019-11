Lukaku-Slavia Praga, duro botta e risposta sul razzismo

Grazie ad un’altra prova esaltante del duo d’attacco composto da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez sul campo dello Slavia Praga l’Inter è tornata prepotentemente in corsa per la qualificazione agli ottavi di Champions League. I nerazzurri saranno certi della qualificazione, traguardo che manca dal 2011, in caso di vittoria sul Barcellona mercoledì 11 dicembre.

Il preziosissimo 3-1 in terra ceca ha però portato strascichi amari legati ai presunti cori razzisti che ha denunciato di aver subito lo stesso Lukaku. L’attaccante belga aveva invocato provvedimenti nei confronti dello Slavia, ma a stretto giro la società ha risposto duramente all’ex centravanti del Manchester United.

“La Uefa deve fare qualcosa per risolvere questo problema perché situazioni del genere in uno stadio non sono giuste. Durante la partita mi è successo due volte e non va bene che accada” aveva detto l'attaccante dell'Inter, che dopo il primo dei due gol annullatigli dal Var aveva portato la mano all’orecchio proprio per rispondere polemicamente agli insulti.

Il belga aveva invocato a chiare lettere l’intervento dell’Uefa: “Spero che ora la Uefa faccia qualcosa. Siamo nel 2019, ci sono molti giocatori di diverse nazionalità nelle squadre e questi atteggiamenti rappresentano un esempio negativo per i bambini”.

Lo Slavia però non ci sta e ha raccontato la propria verità dei fatti accaduti all’Eden Arena: “Respingiamo totalmente l’accusa riguardo a qualsiasi coro razziale da parte di tutto lo stadio. Abbiamo analizzato nuovamente i video disponibili e nulla conferma la dichiarazione di Lukaku. Proprio come ci scusiamo per il comportamento dei singoli, sarebbe opportuno che Lukaku si scusasse per le sue parole”.

La stessa Uefa, peraltro, aveva implicitamente dato ragione ai cechi, decidendo di non aprire un’inchiesta su quanto accaduto, visto che i referti dell' arbitro e del delegato Uefa non riportavano alcuna segnalazione.

SPORTAL.IT | 29-11-2019 20:18