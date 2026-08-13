Lukaku sulle orme del padre: è già un idolo al Fenerbahce, il coro che infiamma i tifosi e la promessa del bomber

Il bomber ex Napoli sbarca al Fenerbahçe e infiamma i tifosi: contratto 1+1 anno, obiettivo campionato e un legame speciale con la Turchia.

Romelu è arrivato a Istanbul. Il Napoli è già dimenticato, dopo una stagione di alti e bassi: per Lukaku è ufficialmente pronta una nuova avventura. L’attaccante belga è sbarcato ieri in Turchia per iniziare la sua esperienza con il Fenerbahçe, club con cui ha raggiunto un accordo sulla base di un contratto di 1+1 anno. Ad accogliere il centravanti all’aeroporto Sabiha Gökçen c’erano il direttore sportivo Oğuz Çetin, alcuni membri del consiglio di amministrazione e diversi dirigenti del club. L’aereo privato proveniente da Bruxelles ha fatto atterrare il nuovo acquisto al Terminal dell’Aviazione Generale, dando ufficialmente il via alla sua nuova avventura turca tra cori, sciarpe ed esultanze dei tifosi.

L’obiettivo è subito chiaro

Lukaku è il nuovo colpo di mercato della Turchia, dopo l’arrivo di Vlahovic con il Besiktas. Il belga ha parlato ai microfoni di FBTV direttamente dall’aeroporto, mostrando immediatamente grande entusiasmo per la scelta compiuta e indicando il traguardo principale della stagione: “Sono molto felice. Ringrazio il nostro presidente Aziz Yıldırım, Cihan Kamer, Oğuz Çetin e il nostro allenatore İsmail Kartal. Hanno avuto fiducia in me. L’ho sentito”.

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Il belga ha spiegato di voler affrontare ogni partita con la giusta determinazione e di essere pronto a mettere la propria esperienza al servizio di un gruppo costruito per puntare al titolo: “Il nostro obiettivo e desiderio è quello di vincere il campionato in questa stagione. Ecco perché sono qui. Lavorerò sodo per aiutare la mia squadra”.

L’abbraccio dei tifosi

L’arrivo di Lukaku ha immediatamente acceso l’entusiasmo dei sostenitori del Fenerbahçe. All’aeroporto è andato in scena un vero e proprio botta e risposta tra il centravanti e i tifosi gialloblù. Lukaku ha urlato “Giallo!”, ricevendo come risposta “Blu!”. Poco dopo ha rilanciato con “Campioni!”, mentre il pubblico ha risposto in coro “Fener!”. Un’accoglienza calorosa che ha fatto capire subito al nuovo attaccante quanto siano alte le aspettative nei suoi confronti. Il belga ha inoltre ringraziato i sostenitori per i numerosi messaggi ricevuti, promettendo massimo impegno per la nuova squadra.

Contratto di 1+1 anno

Il trasferimento prevede un accordo iniziale di una stagione, con possibilità di prolungamento per un’altra annata. Secondo quanto comunicato dal club, l’opzione per il secondo anno sarà legata al raggiungimento dell’obiettivo principale: la conquista del campionato.

Il direttore sportivo Oğuz Çetin ha spiegato che il Fenerbahçe ha seguito con attenzione anche il percorso fisico del giocatore, monitorando il suo recupero nell’ultimo periodo. Lukaku, nel frattempo, ha continuato ad allenarsi con il proprio fisioterapista. Çetin ha raccontato anche quanto fosse forte la volontà dell’attaccante di trasferirsi in Turchia, citando una frase particolarmente significativa: “Devo far parte del percorso del Fenerbahçe verso il campionato”.

L’affare e il contributo economico di Lukaku

Secondo quanto riferito dal dirigente, Lukaku avrebbe contribuito personalmente alla chiusura dell’operazione. Il giocatore avrebbe rinunciato ai 2 milioni di euro richiesti al Napoli, utilizzando una parte dei propri crediti, e avrebbe inoltre versato personalmente 150.000 euro. Un ulteriore segnale della volontà del centravanti di sposare il progetto del Fenerbahçe e di iniziare questa nuova fase della propria carriera in Turchia dopo l’addio al Napoli.

Il nuovo attaccante gialloblù ha voluto ribadire la propria determinazione anche attraverso un messaggio diffuso con indosso una sciarpa del club: “È un onore per me far parte di questo club”. Lukaku ha ringraziato società e allenatore per la fiducia e ha poi lanciato un messaggio chiaro sul proprio stato di forma: “Sono pronto al 100% per scendere in campo”.

Un ritorno in Turchia dal sapore speciale

Il trasferimento al Fenerbahçe ha anche un significato personale per Lukaku. Il legame con la Turchia risale infatti alla sua infanzia, quando suo padre Roger Lukaku giocava nel Gençlerbirliği durante la stagione 1996-1997. Romelu ha vissuto ad Ankara proprio in quel periodo, seguendo da vicino la carriera del padre e avvicinandosi anche al mondo del calcio professionistico: “È un momento molto emozionante per me. Torno in Turchia dopo tanti anni. Ho vissuto qui da bambino ed è proprio qui che ho scoperto il mondo del calcio professionistico insieme a mio padre. Per questo, tornare è davvero speciale”.

Ma il rapporto tra la famiglia Lukaku e il calcio turco non si limita solo al padre Roger. Anche Jordan Lukaku, fratello di Romelu, ha infatti giocato in Turchia, vestendo la maglia dell’Adanaspor nella stagione 2023-2024, tra Süper Lig e 1. Lig.

Una carriera da 316 gol

Cresciuto nell’Anderlecht, ha successivamente vestito le maglie di Chelsea, West Bromwich, Everton, Manchester United, Inter, Roma e Napoli. Lukaku con i club ha totalizzato 316 gol in 681 presenze, conquistando diversi trofei tra cui due campionati italiani, un titolo belga, una Coppa del Mondo per Club FIFA, una Coppa Italia, una FA Cup e due Supercoppe italiane.

Con il Belgio, invece, ha realizzato 93 reti in 132 presenze. Romelu è ora pronto all’ultimo ballo della carriera.