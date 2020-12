Lukaku svela i suoi obiettivi stagionali

Romelu Lukaku è protagonista dell’ultimo numero di “France Football”. L’attacante ha parlato di diversi temi, nel corso della lunga intervista, con riferimento anche ai suoi obiettivi stagionali.

“Per quanto riguarda la Serie A, al momento dobbiamo pensare partita dopo partita. Siamo l’Inter, dobbiamo sempre lottare per vincere lo scudetto: è il minimo. Ma a marzo si capirà meglio. Lo stesso vale per l’Europeo. Spero solo che arriveremo alla competizione senza avere problemi di infortuni”.

Sul momento no che ha vissuto l’inter ha spiegato: “Sono consapevole di avere grandi responsabilità in questo gruppo, quindi non posso arrendermi alle difficoltà: creerebbe problemi a tutta la squadra. Ma non ci sono solo io: qui c’è anche gente come Vidal, Barella o Sanchez. Anche Lautaro e Bastoni iniziano a parlare durante le partite. La nostra squadra sta progredendo a livello mentale anche grazie a questo tipo di atteggiamento”.

