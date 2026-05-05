Napoli, Lukaku torna da Conte: confronto inevitabile, la fiducia tradita e un destino segnato, gli scenari

Tra incomprensioni, scelte tecniche e futuro incerto: il ritorno del belga apre un caso delicato in casa azzurra. Le possibili ripercussioni sul mercato

Il ritorno a Castel Volturno non sarà una semplice tappa di recupero fisico: per Romelu Lukaku si apre una fase delicata, forse decisiva, della sua esperienza al Napoli. Dopo aver scelto di proseguire le cure in Belgio contro il volere della società, l’attaccante è pronto a riaggregarsi al gruppo, ma ad attenderlo è un confronto diretto con Antonio Conte, dopo una prima riunione di qualche settimana fa. Big Rom dovrà riconquistarsi la fiducia dell’ambiente e non sarà facile.

Lukaku-Napoli, un rapporto incrinato

Quello tra Lukaku e Conte è stato, negli anni, un legame calcistico forte e vincente. Stavolta, però, la sintonia sembra essersi spezzata. Alla base della frattura ci sarebbero visioni opposte sulla gestione della riabilitazione: da un lato il giocatore, che non avrebbe gradito il poco spazio ricevuto dopo il rientro dal grave infortunio alla coscia; dall’altro l’allenatore, convinto di non aver visto il livello di impegno necessario.

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Una distanza che, secondo diverse ricostruzioni, avrebbe portato il rapporto ai minimi termini, nonostante qualche settimana fa ci sia stato un primo chiarimento tra calciatore, Manna e allenatore, che sembra poter distendere gli animi.

Il nodo campo e il rischio esclusione

Sul piano sportivo, il futuro immediato dell’attaccante resta incerto. Dopo il lavoro di riabilitazione svolto ad Anversa, Lukaku dovrebbe iniziare un percorso di riatletizzazione con l’obiettivo di tornare in condizione in vista dei prossimi impegni internazionali. Resta però da capire se gli verrà concesso spazio nelle ultime tre giornate di campionato.

Non è escluso, infatti, che possa restare ai margini del progetto tecnico, con l’ipotesi più drastica di un’esclusione dal gruppo che, al momento, non può essere del tutto scartata. Certamente il calciatore, che si è esposto anche sui social, potrebbe essere multato, resta da capire se il club utilizzerà il pugno duro o no. In ogni caso il futuro di Big Rom sembra ormai segnato: il suo contratto va in scadenza nel 2027 e gli azzurri hanno l’ultima chance per racimolare qualcosa.

Futuro in bilico e scenari di mercato

Al di là del finale di stagione, il caso Lukaku rischia di avere ripercussioni anche sul mercato. L’attaccante ha ancora un anno di contratto importante, ma la permanenza appare tutt’altro che scontata. Nei prossimi giorni sono attesi contatti tra il suo entourage e la dirigenza azzurra, con il direttore sportivo Giovanni Manna e il presidente Aurelio De Laurentiis chiamati a gestire una situazione complessa.

Sullo sfondo, anche le scelte tecniche legate al reparto offensivo potrebbero incidere in maniera decisiva. Più che una riconciliazione definitiva, al momento sembra possibile una tregua temporanea. Ma il confronto imminente tra Lukaku e Conte dirà molto di più sul futuro di una delle coppie più forti, e ora più fragili, del calcio recente.