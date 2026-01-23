Lukaku torna e segna, Neres si opera: Conte pronto a rivoluzionare ancora il Napoli

Il belga ha trovato il gol nell’amichevole di ieri col Savoia: col suo ritorno il tecnico potrebbe puntare sul 3-5-2 e ovviare all’assenza del brasiliano

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Romelu Lukaku torna a giocare e segnare (in amichevole), proprio mentre il Napoli perde anche David Neres, che verrà operato al tendine e starà fuori almeno 2 mesi: due novità che spingono Antonio Conte a rivoluzionare ancora l’assetto tattico dei campioni d’Italia.

Napoli, Lukaku gioca e segna

In panchina contro la Juventus dovrebbe esserci anche lui, Romelu Lukaku. Il centravanti del quarto scudetto del Napoli sembra essere finalmente pronto per il ritorno in campo dopo il grave infortunio muscolare di cui è rimasto vittima lo scorso 14 agosto, in pieno pre-campionato. La condizione migliore è ancora lontana, ma intanto ieri Big Rom è tornato a giocare nell’amichevole vinta per 3-0 sul Savoia, squadra che milita in serie D: un test approntato proprio per verificare le condizioni di Lukaku, che ha risposto positivamente segnando anche un gol.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Neres sceglie l’operazione

Per un Lukaku al rientro, c’è un David Neres che resterà in infermeria per (almeno) i prossimi due mesi. Il brasiliano si è recato a Londra con lo staff medico del Napoli per valutare la possibilità di risolvere con un intervento chirurgico il problema della lesione al tendine d’Achille: a questo punto, quella dell’intervento sembra proprio essere la soluzione scelta da giocatore e società. Neres avrà poi bisogno di almeno due mesi per recuperare, il che vuol dire che molto probabilmente non potrà mettere piede in campo prima della fine di marzo o, più verosimilmente, dell’inizio di aprile.

L’acquisto di Giovane e il ritorno di Anguissa

Il Napoli ha ovviato all’infortunio di Neres con l’acquisto di Giovane dal Verona – ormai si attende solo l’ufficialità dell’operazione – ma una volta che Lukaku avrà recuperato la forma migliore Antonio Conte potrebbe essere tentato dal rivoluzionare nuovamente l’assetto tattico del Napoli per poi utilizzare il brasiliano come alternativa a gara in corso. Specialmente se, insieme a Lukaku, il tecnico dovesse ritrovare anche Frank Anguissa: il recupero del camerunese procede a rilento, ma la prossima settimana il giocatore potrebbe riapparire negli allenamenti con i compagni.

Lukaku con Hojlund: la rivoluzione di Conte

Con Lukaku e Anguissa Conte potrebbe infatti pensare di abbandonare il 3-4-2-1 e tornare all’amato 3-5-2, un modulo che gli permetterebbe di schierare Big Rom in coppia con Hojlund in attacco: l’abilità del belga nel dialogare con il centrocampo e quella del danese nell’attaccare la profondità sono perfettamente complementari, averli entrambi in campo permetterebbe al Napoli di aumentare il proprio peso offensivo. E con Anguissa, gli azzurri potrebbero ricostruire la mediana dello scudetto, con Lobotka davanti alla difesa, il camerunese e Scott McTominay come assaltatori.