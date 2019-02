Lukic esprime tutto il suo disappunto dopo Napoli

Il Torino ha strappato un punto sul campo del Napoli, ma il centrocampista granata Sasa Lukic non è pienamente contento.

Al sito ufficiale dl club torinese l’ex Levante ha dichiarato: “Dispiace un po’ per il risultato, abbiamo giocato bene, dimostrando il nostro valore. Sapevamo che non fosse un campo facile, ma siamo stati bravi. Abbiamo sprecato un paio di occasioni nel finale per poterla vincere. Dobbiamo continuare su questa direzione”.

Sul prossimo impegno contro l’Atalanta: “Dimentichiamoci di Napoli e guardiamo alla gara contro l’Atalanta. Abbiamo tanto su cui lavorare”.

