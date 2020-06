L'ultima idea di Marotta: rinforzo gratis per la difesa dell'Inter

L'Inter si prepara a rinforzare il proprio reparto arretrato con un giovane prospetto, che potrebbe arrivare a Milano a parametro zero.

Si tratta di Malang Sarr, centrale francese di grande fisicità e che può essere anche dirottato sulla fascia sinistra. Esploso nel Nizza e nel giro della Under 21 francese, il classe 1999 è in scadenza di contratto e per questo Beppe Marotta è pronto ad accelerare su di lui.

Secondo 'Tuttosport' i nerazzurri sono addirittura vicini a offrirgli un contratto quadriennale, opzione che non sarebbe stata utilizzata per Jan Vertonghen (che di anni ne ha 33 a fronte dei 21 del francese). Oltretutto il procuratore di Sarr è lo stesso di Romelu Lukaku, ulteriore dettaglio che potrebbe rendere agevole l'operazione.

SPORTAL.IT | 13-06-2020 13:20