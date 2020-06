L'ultimo milanista torna a Milanello: riecco Kessié

L'ultimo giocatore che ancora non era riuscito ad allenarsi a Milanello ha finalmente rimesso piede nel centro sportivo rossonero. Si tratta di Franck Kessié, che dopo i problemi riscontrati nel rientrare in Italia dalla Costa d'Avorio e dopo essere stato costretto all'autoisolamento domiciliare, è tornato lunedì ad allenarsi come tutti i suoi compagni.

"Finalmente si torna in campo", si è sfogato il centrocampista del Milan su Instagram, pubblicando una fotografia in cui lo si vede finalmente correre nel campo di gioco di Milanello.

SPORTAL.IT | 02-06-2020 00:10