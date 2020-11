“Luna di miele già finita”: i tifosi della Juve non ci stanno

Il cammino di Andrea Pirlo come allenatore della Juventus fino a questo momento assomiglia sempre di più a un giro sulle montagne russe. I tifosi bianconeri, infatti, avevano accolto con grande entusiasmo l’arrivo in panchina dell’ex centrocampista. Ma poi le cose hanno preso una piega leggermente diversa. Il tecnico ha pagato il suo dazio all’inesperienza nelle prime giornate di campionato.

Ma quando sembrava ormai tutto alle spalle e la Juve aveva cominciato a trovare di nuovo la quadra, ecco il pareggio di Benevento. Un passo falso che allontana i bianconeri dalla rincorsa al primo posto in classifica con il Milan che ora prova la fuga con 6 punti di vantaggio proprio sulla Vecchia Signora. E il pari con i sanniti arriva dopo la decisione di lasciare a riposo Cristiano Ronaldo, una scelta che non si è rivelata vincente.

Lunea di miele finita

Il Corriere della Sera dedica una lunga disamina alla situazione in casa Juventus: “La luna di miele tra Andrea Pirlo e la squadra – si legge sul quotidiano – è finita ed è costata un discreto gruzzolo di punti. Gli alibi – tempi ristretti, nessun ritiro e zero amichevoli, inesperienza assoluto – sono ormai esauriti un po’ per tutti. I 6 punti lasciati per strada con Crotone, Verona e Benevento, oltre ai 4 persi all’Olimpico contro le due romane sarebbero costati un processo ad Allegri e una sentenza definitiva a Sarri”.

La reazione dei social

In questo momento i tifosi si interrogano su chi sia il colpevole di questa situazione e proprio dopo il pareggio di Benevento comincia a serpeggiare un certo malumore misto a preoccupazione. Enrico però si schiara dalla parte del tecnico: “Nell’articolo non vedo descritte particolari attitudini negative di Pirlo. L’ossessione verso la tattica non è automaticamente un bene, la predisposizione di Tudor a seguire gli allenamenti una dinamica da normale staff professionistico. I calciatori non trovino inutili alibi”. Anche Prince si schiera in difesa del tecnico: “L’anno scorso non era scattata la scintilla con Sarri, quest’anno sono confusi. Ma ammettere che sono inadeguati è troppa roba?”.

Mentre c’è chi se la prende direttamente con il tecnico e con la scelta della società di puntare su una figura che non aveva ancora l’esperienza necessaria per il ruolo: “Questi articoli semplicemente non hanno senso perché siamo davanti a una persona che semplicemente non è un allenatore”, dice Fabiano. Anche Alessandro è sulla stessa lunghezza d’onda: “Non capisco proprio quali fossero le aspettative, stimo Pirlo ma questo è cadere dalle nuvole”.

