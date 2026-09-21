Luna Rossa, largo ai giovani: Marco Gradoni affiancherà Burling nelle regate di Napoli. Sarà ballottaggio con Tita per il 2027

Mossa a sorpresa, quella di Max Sirena: a Napoli il Team Senior di Luna Rossa si presenterà con Burling e Gradoni timonieri e Maria Giubilei e Ugolini trimmer. Tita non ha il posto assicurato per il 2027

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Alla fine Luna Rossa ha deciso davvero di mischiare le carte: a Napoli ci sarà Marco Gradoni al posto di Ruggero Tita nella formazione del Team Senior (naturalmente in coppia con Peter Burling) che si appresta ad affrontare le Preliminary Regatta in programma nel fine settimane nel golfo partenopeo, primo assaggio sul campo di gara della prossima America’s Cup (seppur con scafi AC40, e non gli AC75 che si sfideranno nel 2027 per la Louis Vuitton Cup prima e per la Old Maug poi). Una scelta che non era propriamente nell’aria, anche se dopo aver annunciato Gradoni nell’elenco dei velisti del team principale qualcosa cominciava a covare.

Gradoni ha fatto passi da gigante: Tita (per ora) fuori

Per Gradoni, 22 anni, sarà una sorta di nuovo battesimo in mare. Lui che pure s’era comportato benissimo al timone dello Young&Women Team nel corso della prima sessione di regate di flotta, quella disputata a Cagliari a fine maggio, tanto da tenere la testa del gruppo per lunghi tratti del fine settimana (alla fine però la finale vide scontrarsi i team Senior di Luna Rossa e quello di Emirates Team New Zealand, con la netta affermazione dell’imbarcazione italiana).

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Max Sirena ha deciso di concedergli una chance importante, con Ruggero Tita che gli farà posto sullo scafo che fa capo al consorzio italiano. E a questo punto è inevitabile non pensare a un vero e proprio ballottaggio che da qui alla prossima primavera coinvolgerà i due velisti italiani: Tita, che vanta due ori olimpici nel Nacra17 (e a Los Angeles punterà al terzo), è uno degli elementi di riferimento di Luna Rossa, avendo collaborato attivamente anche nelle precedenti due campagne di America’s Cup, dando però la precedenza agli impegni olimpici e di fatto venendo inserito in pianta stabile in acqua a partire dal 2025.

Gradoni però ha fatto passi da gigante: ha conquistato la fiducia di tutto il team e dell’ambiente, rivelandosi un valore aggiunto nel corso della Youth&Women America’s Cup di Barcellona, dove ha contribuito a portare al successo la barca italiana nella prima storica edizione della competizione.

Anche Giubilei e Ugolini nel primo team di Luna Rossa

Dando per scontato che Burling sarà al timone di Luna Rossa durante tutti gli appuntamenti in mare, a questo punto è plausibile pensare che quella tra Tita e Gradoni diventerà una bella (e si spera agonisticamente sana e competitiva) lotta per un posto a bordo.

Sirena comunque ha sorpreso nelle scelte in vista dell’appuntamento di Napoli: nel Team Senior ci saranno come trimmer Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini, entrambi promossi dal secondo equipaggio, preferiti a Molineris e Bissaro.

Lo Youth&Women Team si schiererà con Margherita Pozzo e Massimiliano Antoniazzi come timonieri e Maria Vittoria Marchesini e Giovanni Santi come trimmer. Una vesta tutta nuova per i due scafi italiani, decisi a mostrarsi ancora una volta competitivi nelle acque del golfo partenopeo.