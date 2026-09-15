Luna Rossa ha annunciato le due formazioni degli AC40 con i quali gareggerà a Napoli dal 24 al 27 settembre. A sorpresa Marco Gradoni passa con i "grandi", alternandosi al timone con Burling e Tita

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Napoli chiama, e Luna Rossa ha voglia di rispondere in fretta. Tanto che con 10 giorni d’anticipo il consorzio che fa capo a Patrizio Bertelli ha annunciato la composizione delle due imbarcazioni che andranno a competere nel secondo appuntamento delle regate preliminari verso l’America’s Cup 2027. Saranno ancora gli AC40 a competere nelle acque del Golfo di Napoli, come già successo a fine maggio in Sardegna: non saranno cioè le imbarcazioni che competeranno nella Louis Vuitton Cup prima e nell’America’s Cup poi, ma comunque si tratta di mezzi che si avvicinano molto agli AC75, rappresentando un vero e proprio banco di prova per tutte le candidate a sfidare Emirates Team New Zealand nella prossima estate.

Gradoni, una promozione con vista sul futuro

Luna Rossa ha confermato la formula con il Senior Team e lo Young & Women Team, ma apportando una modifica rilevante: nel team principale entra la trimmer Maria Giubilei, che si candida a un ruolo da “titolare” in vista delle regate dell’anno prossimo, quando il nuovo regolamento voluto dall’AC Partnership ha stabilito che ci dovrà essere una donna nel team che gareggerà per la Old Maug.

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La novità più sostanziosa in vista del primo appuntamento nel golfo partenopeo è però un’altra: Marco Gradoni viene inserito ufficialmente nel Senior Team, promosso dallo Y&W Team. Il giovane velista romano dovrà giocarsi un posto con Peter Burling e Ruggero Tita, che hanno lavorato assieme in estate, ma che hanno potuto constatare gli enormi progressi del 22enne timoniere che a questo punto diventa molto più di un semplice terzo incomodo.

Al contempo, Lorenzo Sirena è stato inserito nell’organico dello Y&W Team, pronto a sua volta a giocarsi le proprie carte assieme a Margherita Porro (che si è ben comportata in tandem con Gradoni nel corso della Preliminary Regatta di Cagliari) e Massimiliano Antoniazzi.

Sirena distilla ottimismo: “Abbiamo il giusto mix”

Max Sirena, lo skipper di Luna Rossa, ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto nei mesi estivi, dicendosi convinto che alla lunga il lavoro pagherà. “Sono soddisfatto del lavoro fatto durante l’estate. Sia a Napoli che a Cagliari, il team si è impegnato al massimo per portare avanti e in parallelo due programmi complessi dal punto sportivo e logistico. Adesso siamo nella fase finale della nostra preparazione in vista delle regate preliminari che inizieranno il 24. Abbiamo ancora dei giorni di allenamento e proveremo a sfruttarli al massimo, ma certamente questi mesi di navigazione a Napoli sono stati di grande utilità. Ora si tratta di trasformare il lavoro fatto e le informazioni raccolte in risultati”.

Le novità volute da Sirena vanno nella direzione di una sana competizione tra tutti gli elementi a disposizione del consorzio. “Dal punto di vista sportivo non posso che essere felice del livello delle nostre formazioni: abbiamo velisti di eccellenza assoluta e di grande esperienza, ma anche giovani atleti (sia donne che ragazzi) che hanno mostrato enormi potenzialità, ottenendo già risultati importanti. Abbiamo insomma un mix di competenze e approcci differenti che per noi rappresentano un valore aggiunto. Adesso ci concentreremo sulle regate della tappa di fine settembre, provando a fare ulteriori step di crescita e a inseguire risultati importanti”.

Le due formazioni del consorzio italiano

Il regolamento degli AC40 prevede che in barca potranno salire 4 velisti per ogni regata (due timonieri e due trimmer). Luna Rossa ha annunciato le sue due formazioni, entrambe composte da 6 velisti. Nel Senior Team ci sono i timonieri Peter Burling, Marco Gradoni, Ruggero Tita e i trimmer Maria Giubilei, Gianluigi Ugolini e Umberto Molineris, mentre nello Youth&Women Team sono stati indicati i timonieri Massimiliano Antoniazzi, Margherita Porro e Lorenzo Sirena e i trimmer Alice Linussi, Maria Vittoria Marchesini (che all’occorrenza può ricoprire anche il ruolo di timoniere) e Giovanni Santi.

A maggio, nel Golfo degli Angeli, a imporsi fu il Senior Team di Luna Rossa, che in finale batté nettamente i neozelandesi, con lo Y&W Team che si fermò a un passo dal match race finale dopo aver guidato a lungo la classifica generale nelle regate di flotta. E da lì il consorzio italiano punta a ripartire.