L'Under 21 chiude in bellezza: poker alla Svezia

L’Italia Under 21 chiude in bellezza il suo cammino di qualificazione ai Campionati Europei. Gli Azzurrini, che già si erano assicurati il primo posto nel Gruppo 1 e di conseguenza il pass per la massima competizione continentale, si sono imposti per 4-1 contro i pari età della Svezia.

All’Arena Garibaldi di Pisa, Nicolato ha presentato una formazione molto rinnovata nell’undici titolare, ma la squadra non ha risentito particolarmente dei tanti cambi proposti. La gara in realtà ha stentato inizialmente a decollare, ma gli Azzurrini sono sempre stati padroni del campo ed hanno fin dalle prime battute proposto un pressing alto ed efficace.

Per la prima vera azione degna di nota si è dovuto attendere il 21’, quando Scamacca ha visto il suo destro essere neutralizzato in due tempi da Dahlberg. Pochi minuti più tardi, al 27’, il vantaggio Azzurro: Sala trova in area Maleh che con un grandissimo tiro al volo non lascia scampo al portiere avversario.

Nella ripresa, al 48’, il raddoppio dell’Italia è ancora figlio di una rete di pregevole fattura: azione personale di Raspadori che, arrivato al limite dell’area, di destro spedisce il pallone sotto l’incrocio dei pali.

Gli Azzurrini sembrano in totale controllo della situazione, ma al 50’ la Svezia riesce a riaprire i giochi: su una respinta di Cuomo, è Karlsson a trovare dal limite la conclusione giusta per battere Cerofolini.

L’Italia tuttavia, nonostante il goal subito non si disunisce e al 61’ trova il 3-1: Scamacca libera Raspadori che da posizione eccellente non sbaglia. Lo stesso Scamacca al 67’ fissa il risultato sul definitivo 4-1: assist di Zappa e l’attaccante Azzurro, tutto solo davanti a Dahlberg non sbaglia.

L’Italia chiude dunque il suo cammino nel Gruppo 1 con l’ottava vittoria in dieci partite, il tutto per un totale di 25 punti messi in cascina.

OMNISPORT | 18-11-2020 19:32