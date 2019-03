L'Under 21 non sfonda e soffre l'Austria

L’Italia Under 21 di Gigi Di Biagio non va oltre allo 0-0 contro i pari età dell’Austria nell’amichevole andata in scena a Trieste.

Penultimo impegno prima dell’inizio dell’Europeo di categoria che si disputerà proprio in Italia e inizierà il 16 giugno.

Gli Azzurrini partono bene, ma quando i ritmi si abbassano rischiano in paio di occasioni gli attacchi dell’avversario con Audero costretto a qualche intervento salva risultato.

Sul finale della gara Mandragora e compagni provano a trovare il gol della vittoria, ma mancano di precisione sotto porta.

Il prossimo match sarà sabato contro la Croazia.

SPORTAL.IT | 21-03-2019 21:00