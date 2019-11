Lungo stop per Marcello Gazzola

Lungo stop in vista per Marcello Gazzola. L’esterno difensivo parmigiano, che in estate ha lasciato la società crociata per trasferirsi all’Empoli, è stato sottoposto nella giornata di mercoledì ad un intervento chirurgico al tendine d’Achille sinistro presso la Clinica Ortopedica e Traumatologica del Policlinico San Matteo di Pavia.

L’intervento, eseguito dal Professor Franco Benazzo, è perfettamente riuscito. II calciatore inizierà nei prossimi giorni la fase riabilitativa: non ancora comunicati i tempi di recupero.

Gazzola non era riuscito a trovare spazio con continuità nella rosa allenata fino a metà novembre da Christian Bucchi e ora passata sotto la guida di Roberto Muzzi, totalizzando appena quattro presenze per 87 minuti complessivi.

SPORTAL.IT | 21-11-2019 20:23