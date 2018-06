Lunin, il padre smentisce tutto

Da qualche settimana il nome di Andrij Lunin, 19enne portiere ucraino dello Zorya, viene accostato con insistenza ai club italiani. Dapprima sembrava vicino al trasferimento all'Inter, poi pareva ad un passo dalla firma con il Napoli.

Per fare il punto della situazione, Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva il padre ed agente dell'estremo difensore: "Non siamo mai stati contatti da alcuna squadra né ho parlato con alcun giornalista – ha dichiarato Aleksey Lunin – Di vero per adesso non c'è niente: quello che si legge su internet è tutto inventato. Non ci sono stati contatti ufficiali con l'Inter o con il Napoli, né con me che sono il suo unico rappresentante, né con il club. Speriamo che arrivi davvero qualche squadra straniera che sia realmente interessata a mio figlio: giocare all'estero lo farebbe crescere. Però ha bisogno di giocare sempre, quindi per lui sarebbe meglio fare il titolare in una formazione di fascia media, magari in prestito, piuttosto che la riserva in un big".

