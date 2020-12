Il sogno dell’Urania si spegne solo nei minuti finali al termine dei quali cedono per 79-69 al Palalido dopo la capolista Tortona dopo essersela giocata alla pari per tutta la partita e che fa apparire ingeneroso il -10 finale. Fondamentali per i piemontesi i 24 punti di Mascolo e i 20 di Ambrosin, letali soprattutto nelle fasi decisivi del match. Per i Wildcats 16 punti di Bossi e 13 di Raspino.

OMNISPORT | 19-12-2020 20:33