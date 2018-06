L'Uruguay sfonda nel finale: 1-0

Servono 89’ minuti all’Uruguay per vincere la resistenza dell’Egitto e portare a casa il bottino pieno.

La sfida di Ekaterinenburg la decide Gimenez, che salta più in alto di tutti e non lascia scampo a El Hadary. Il portiere nordafricano, fino a quel momento, era stato il migliore in campo. E quando non c’era arrivato lui ci ha pensato il palo, come in occasione di una punizione di Edinson Cavani. Vano il generoso quanto confusionario assalto finale degli uomini di Hector Cuper, tra i quali non ha giocato la stella Mohamed Salah.

L’Uruguay sale così a 3 punti così come la Russia, che giovedì aveva schiantato l’Arabia Saudita (5-0) a Mosca.

SPORTAL.IT | 15-06-2018 16:00