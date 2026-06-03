Lussemburgo-Italia, formazioni ufficiali: Donnarumma, Palestra, Esposito, le scelte di Baldini

Un’Italia giovanissima, del tutto inedita, quella che il c.t. ad interim Silvio Baldini ha intenzione di presentare stasera nell’amichevole contro il Lussemburgo: il commissario tecnico lascia Palestra fuori dalle formazioni ufficiali, saranno Donnarumma e Pio Esposito a guidare una Nazionale di debuttanti.
- Lussemburgo-Italia: le formazioni ufficiali
- Baldini senza Palestra
- Koleosho e Cherubini con Esposito
- Lussemburgo: il pericolo è Barreiro
Lussemburgo-Italia: le formazioni ufficiali
Un’Italia a dir poco sperimentale, dall’età media di 20,5 anni, quella che sta per scendere in campo in amichevole in casa del Lussemburgo: come noto, il c.t. ad interim Silvio Baldini ha puntato quasi interamente sul blocco dell’U21, affidando a Gigio Donnarumma il ruolo di leader assoluto. Il capitano comparirà regolarmente nelle formazioni ufficiali della gara, con Niccolò Pisilli a guidare il centrocampo e Pio Esposito a fare da riferimento in attacco nel 4-3-3 dell’allenatore toscano.
Baldini senza Palestra
L’altra stella della serie A, Marco Palestra, non sarà della partita a causa di un fastidio muscolare: di fatto certa l’assenza dell’esterno di proprietà dell’Atalanta anche nel prossimo test contro la Grecia. Al suo posto sulla fascia destra agirà Favasuli, reduce da una stagione brillante col Catanzaro. A completare la linea difensiva saranno il duo di centrali composto da Comotto e Chiarodia e, sulla sinistra, Ahanor: il mancino, preferito al milanista Bartesaghi, è uno dei quattro 2008 della truppa azzurra (Inacio, Camarda e Reggiani gli altri tre) ma è anche il giocatore con maggiore esperienza internazionale insieme a Donnarumma ed Esposito grazie ai minuti accumulati in Champions League con l’Atalanta.
Koleosho e Cherubini con Esposito
Detto di Pisilli, guida del centrocampo anti-Lussemburgo, l’Italia si presenterà in mediana con gli altri due elementi chiave dell’U21: Lipani in cabina di regia e Ndour col ruolo di mezz’ala-assaltatore. In avanti, a supporto di Esposito, ci saranno Koleosho sulla sinistra e Cherubini a destra.
Lussemburgo: il pericolo è Barreiro
Quanto al Lussemburgo, la nazionale del c.t. Strasser, che occupa il 98° posto del ranking Fifa, dovrebbe presentarsi con quella che è la sua formazione tipo: la stella è Leandro Barreiro, centrocampista d’inserimento del Benfica che nell’ultima Champions League è andato in gol contro il Napoli nel 2-0 dei lusitani al Da Luz.
Le formazioni di Lussemburgo-Italia
- Lussemburgo (4-3-3): Moris; Jans, Korac, Carlson, Bohnert; Martins, Olesen, Barreiro; Thill, Sinani, Dardari. All. J. Strasser.
- Italia (4-3-3): Donnarumma; Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Ahanor; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, F. P. Esposito, Koleosho. All. Baldini.