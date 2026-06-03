Lussemburgo-Italia, formazioni ufficiali: Donnarumma, Palestra, Esposito, le scelte di Baldini

Il capitano e il centravanti dell’Inter gli uomini di maggiore esperienza per il c.t. ad interim, che deve fare a meno dell’esterno dell’Atalanta: chance per Favasuli

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Un’Italia giovanissima, del tutto inedita, quella che il c.t. ad interim Silvio Baldini ha intenzione di presentare stasera nell’amichevole contro il Lussemburgo: il commissario tecnico lascia Palestra fuori dalle formazioni ufficiali, saranno Donnarumma e Pio Esposito a guidare una Nazionale di debuttanti.

Lussemburgo-Italia: le formazioni ufficiali

Un’Italia a dir poco sperimentale, dall’età media di 20,5 anni, quella che sta per scendere in campo in amichevole in casa del Lussemburgo: come noto, il c.t. ad interim Silvio Baldini ha puntato quasi interamente sul blocco dell’U21, affidando a Gigio Donnarumma il ruolo di leader assoluto. Il capitano comparirà regolarmente nelle formazioni ufficiali della gara, con Niccolò Pisilli a guidare il centrocampo e Pio Esposito a fare da riferimento in attacco nel 4-3-3 dell’allenatore toscano.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Baldini senza Palestra

L’altra stella della serie A, Marco Palestra, non sarà della partita a causa di un fastidio muscolare: di fatto certa l’assenza dell’esterno di proprietà dell’Atalanta anche nel prossimo test contro la Grecia. Al suo posto sulla fascia destra agirà Favasuli, reduce da una stagione brillante col Catanzaro. A completare la linea difensiva saranno il duo di centrali composto da Comotto e Chiarodia e, sulla sinistra, Ahanor: il mancino, preferito al milanista Bartesaghi, è uno dei quattro 2008 della truppa azzurra (Inacio, Camarda e Reggiani gli altri tre) ma è anche il giocatore con maggiore esperienza internazionale insieme a Donnarumma ed Esposito grazie ai minuti accumulati in Champions League con l’Atalanta.

Koleosho e Cherubini con Esposito

Detto di Pisilli, guida del centrocampo anti-Lussemburgo, l’Italia si presenterà in mediana con gli altri due elementi chiave dell’U21: Lipani in cabina di regia e Ndour col ruolo di mezz’ala-assaltatore. In avanti, a supporto di Esposito, ci saranno Koleosho sulla sinistra e Cherubini a destra.

Lussemburgo: il pericolo è Barreiro

Quanto al Lussemburgo, la nazionale del c.t. Strasser, che occupa il 98° posto del ranking Fifa, dovrebbe presentarsi con quella che è la sua formazione tipo: la stella è Leandro Barreiro, centrocampista d’inserimento del Benfica che nell’ultima Champions League è andato in gol contro il Napoli nel 2-0 dei lusitani al Da Luz.

Le formazioni di Lussemburgo-Italia