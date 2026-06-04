Lussemburgo-Italia, moviola: quattro gol mangiati e rissa finale, il Var non c’era

La prova dell’arbitro Kooij allo Stade de Luxembourg per l’amichevole internazionale analizzata ai raggi X, il fischietto olandese ne ha ammoniti 2

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Gara intensa ma senza troppi patemi per l’arbitro olandese Kooij: solo due ammoniti e poche polemiche nell’amichevole tra Lussemburgo e Italia. Tensione solo nel finale. Vediamo cosa è successo.

Questi gli episodi dubbi della gara

Lussemburgo-Italia, i casi da moviola. Non si contano i gol mangiati dall’Italia: inizia Pisilli al 33′, poi toccherà a Koleosho al 44′ e quindi, dopo il palo di Lipani al 59′, a Fini che al 72′ sbiellerà il tiro a colpo sicuro a due passi dalla porta.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Finale teso

Al 41′ screzi tra Sinani e Bartesaghi e ha ragione il terzino del Milan che si prende un’evidente stretta al collo dell’attaccante del Lussemburgo. Regolare al 49′ il gol di Pio Esposito, il quarto in azzurro. Primo ammonito al 51′, è Lipani per una brutta entrata su Moreira. Gli animi si accendono nel finale e al 93′ scoppia una rissa per una pallonata di Carlson – che verrà ammonito – a gioco fermo. Dopo 5′ di recupero finisce 1-0 per l’Italia.

Chi è l’arbitro Kooij

Joey Kooij, olandese nato a Oostzaan, classe ’91, è stato promosso internazionale nel 2020, ha fatto il suo esordio come arbitro UEFA dirigendo l’incontro valido per il primo turno delle Qualificazioni alla Conference League Mura-Sfîntul Gheorghe (2-1). Il 20 settembre 2023 esordisce nella fase a gironi di una competizione UEFA dirigendo l’incontro di Conference League Lilla-Olimpia Lubiana (2-0). È il cognato dell’attaccante del Feyenoord Calvin Stengs e per questo motivo non è autorizzato ad arbitrare le partite di questo club.

I precedenti tre le due squadre

Nei 9 precedenti tra le due nazionali azzurri imbattuti con 8 vittorie e un pareggio

L’arbitro ha ammonito 2 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Fikkert e Kücükerbir con Jannick Van Der Laan IV uomo e senza Var l’arbitro del match ha ammonito Lipani e Carlson