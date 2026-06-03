Lussemburgo-Italia, probabili formazioni: primo guaio per Baldini, si ferma Palestra. Chi gioca al suo posto

Tutte le ultimissime in vista della prima delle due amichevoli che vedranno il ct ad interim guidare la Nazionale maggiore: resterà ai box il giocatore di proprietà dell'Atalanta.

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

È il giorno di Lussemburgo-Italia. A poche ore dalla prima delle due amichevoli che vedranno il ct Silvio Baldini guidare la Nazionale maggiore, non arrivano buone notizie dall’infermeria azzurra. Alla vigilia del match, infatti, si è fermato Marco Palestra, uno dei calciatori destinati a rappresentare il futuro dell’Italia e uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo. L’ex allenatore di Palermo e Pescara, dunque, sarà costretto a cambiare: scalpita uno dei ragazzi “promossi” dall’Under 21.

Lussemburgo-Italia, Baldini perde Palestra: le probabili formazioni

A poco più di due mesi dalla disfatta di Zenica con la Bosnia, che ha sancito la mancata qualificazione degli Azzurri al Mondiale per la terza volta consecutiva, l’Italia riparte. Tra ferite ancora aperte e un clima di totale incertezza, in attesa dell’elezione del nuovo presidente della Figc, il primo segnale lo ha lanciato il ct ad interim Silvio Baldini: per i test con Lussemburgo e Grecia, spazio ai ragazzi dell’Under 21, accompagnati “solo” da capitan Gigio Donnarumma, Pio Esposito e pochi altri che hanno già assaggiato la Nazionale maggiore.

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Provato a Coverciano il 4-3-3, per dare continuità al lavoro fatto in U21 e mettere a loro agio i giovani protagonisti di giornata: in porta nessun dubbio, ci sarà Donnarumma. L’estremo difensore del Manchester City non ha esitato e ha immediatamente dato la sua disponibilità al ct Baldini, nonostante la cocente delusione di marzo. Un capitano non abbandona mai la sua nave, figuriamoci nei momenti più tempestosi.

Novità in difesa: Palestra non ce la fa, fermato da un piccolo problema all’adduttore, ecco perché sulla corsia destra spingerà Favasuli, giocatore che ha disputato un campionato straordinario con il Catanzaro di Alberto Aquilani in Serie B. Opportunità importante per lui, mentre per il talento di proprietà dell’Atalanta la risonanza magnetica non ha evidenziato alcuna lesione. Sospiro di sollievo anche per l’Inter di Chivu, che nelle prossime ore tenterà l’assalto per sostituire il partente Dumfries (direzione Real Madrid). Contestualmente, il pacchetto arretrato sarà completato dalla coppia centrale Chiarodia-Comuzzo, con il milanista Bartesaghi sull’out mancino.

In mezzo al campo chance per Lipani in cabina di regia, con Ndour e Pisilli chiamati ad inserirsi per supportare la manovra offensiva azzurra. Davanti, al centro dell’attacco ci sarà l’interista Pio Esposito, reduce dal rigore sbagliato a Zenica, con l’estro di Cherubini a destra e la fantasia di Koleosho sul lato opposto.

Ecco le probabili formazioni di Lussemburgo-Italia:

LUSSEMBURGO (4-3-3): Moris; Jans, Korac, Carlson, Bohnert; Martins, Olesen, Barreiro; Thill, Sinani, Dardari. Ct: Jeff Strasser.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Favasuli, Chiarodia, Comuzzo, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Pisilli; Cherubini, Esposito, Koleosho. Ct: Silvio Baldini.

Dove vedere Lussemburgo-Italia in diretta tv e streaming: tutte le info

La sfida tra Lussemburgo e Italia, importante ai fini del ranking, sarà trasmessa come di consueto in diretta tv in chiaro su Rai Uno. Servizio streaming attivo su RaiPlay, nella sezione dedicata agli eventi live, con gli utenti che avranno la possibilità di accedere gratuitamente alla piattaforma tramite pc, smartphone e tablet. Disponibile, infatti, anche l’omonima applicazione mobile, che potrete scaricare tramite App Store e Play Store. Fischio d’inizio alle ore 20:45 allo Stade de Luxembourg, con collegamento previsto subito dopo il Tg1.

Diretta radio su Rai Radio Uno, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su marcatori e risultato anche sui canali social ufficiali dell’Italia. Principali riferimenti su Facebook, Instagram e X, con foto, video e contenuti originali a disposizione degli appassionati di calcio e dei tifosi azzurri.