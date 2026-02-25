Grave lutto per Alessia Orro: "Ci hai lasciato troppo presto". L'emozionante messaggio d'addio sui social

Il dolore della palleggiatrice della Nazionale azzurra di volley per la scomparsa dell'amata cagnolona Palmita: "Eri la mia bambina". L'affetto di compagne, avversarie e fan.

Addio a Palmita, fedele compagna di giochi, di vita, di coccole e di emozioni. Alessia Orro, con uno struggente messaggio sui social, ha salutato per l’ultima volta la sua “bambina”, l’amatissima cagnolona che da diversi anni l’accompagnava ovunque e che tanto sostegno le aveva dato in un momento non facile e delicato della sua parabola umana, prima ancora che sportiva. Lo ha spiegato su Instagram la stessa palleggiatrice della Nazionale azzurra di volley e del Fenerbahce, utilizzando parole e immagini che evidenziano quanto fosse forte il legame con la tenera femmina di Labrador venuta a mancare nei giorni scorsi.

Addio a Palmita, il dolce Labrador di Alessia Orro

“Alla mia bambina…”: si apre così l’appassionato tributo di Orro alla sua dolce Palmita. “Ci hai lasciato troppo presto. Non ero pronta a questo, anche se si dice che non si é mai pronti…e forse é proprio vero! Sei stata la mia vita, la mia migliore amica e sopratutto la mia bambina. Ricordo il giorno in cui sono andata a sceglierti, era un momento buio della mia vita e appena ti ho visto avevo già capito tutto.. Hai reso più bello ogni giorno, mi hai reso una persona migliore e il dolore che sto provando adesso non é sicuramente misurabile! Ti ho amato così tanto e so che anche tu hai fatto lo stesso con me.. i tuoi baci sulla mia faccia, i tuoi sorrisi, i tuoi abbracci, il tuo affetto incondizionato”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Orro, l’ultimo saluto alla cagnolona al ritorno a casa

Chi vive con un animale domestico sa benissimo quanto possa essere intenso il legame con lui. Anche per Orro e Palmita era lo stesso: “Hai aspettato che tornassi a casa prima di mollare, come se non potessi lasciarmi prima di un ultimo abbraccio, prima di risentire la mia voce.. hai sofferto così tanto nell’ultimo anno, tra le varie operazioni, il cuore, i reni, i polmoni e il cancro, ma nonostante tutto, non hai mai smesso di sorridermi e abbiamo sempre lottato per far sorridere anche a te”. A corredo delle parole e delle frasi, anche diverse foto emozionanti della dolce cagnolona: insieme ad Alessia, in casa, a passeggio, in clinica.

Parole d’affetto e d’amore da Alessia per ” la mia bambina”

“Abbiamo sempre sofferto insieme e cercato di superare tutte le cose brutte insieme, fino a ieri, che ormai non potevamo più aiutarti come volevamo”, ha aggiunto Orro. “Ti ho accompagnato fino all’ultimo respiro, ti ho abbracciato così forte mentre le mie lacrime ti bagnavano il viso, finché il tuo cuore non ha smesso di battere.. adesso sono sicura che veglierai su di me da lassù, come solo un angelo sa fare. Per sempre mia, Palmita”. Il finale del messaggio fa comprendere bene quanto possa essere duro vivere certi momenti, anche per una campionessa abituata ad affrontare e a vincere ogni tipo di sfida: “La tua mamma..”.

Il post di Matteo Picchio e la vicinanza di compagne e rivali

Anche Matteo Picchio, fidanzato di Alessia Orro ed ex pallavolista, ha condiviso un messsaggio per Palmita: “Ci sono anime che arrivano per insegnarti ad amare, poi vanno via lasciandoti migliore. Tu sei stata questo per me. Grazie per avermi fatto capire cosa vuol dire amare incondizionatamente”. Tantissimi gli attestati di vicinanza da parte di compagne di squadra, avversarie (qualche nome: Gabi, Fahr, Cambi, Degradi, Sylla, De Gennaro, Wolosz, Herbots, Daalderop e tante altre) e soprattutto da parte dei follower, che con un like, un’emoji o una faccina hanno rivolto un ideale abbraccio ad Alessia e a Matteo.