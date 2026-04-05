Lutto per l'ex Inter Centofanti, muore la figlia Giorgia: l'annuncio della sorella Martina, olimpionica di ginnastica

Nata con una disabilità la ragazza è stata un punto di riferimento affettivo per i suoi cari, il dolore della famiglia e la vicinanza degli amici

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Grave lutto per l’ex terzino dell’Inter, Felice Centofanti. È morta la figlia Giorgia, affetta dalla nascita da grave disabilità ma da sempre al centro dell’affetto e delle attenzioni dei suoi cari. Lo ha reso noto, con un post su Instagram, la sorella, l’ex ginnasta azzurra Martina Centofanti, vincitrice di due medaglie alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024.

Il post della sorella Martina

Corredando il testo con una serie di toccanti foto di famiglia, in cui appare sempre Giorgia circondata dalla famiglia con papà Felice e le sorelle, scrive Martina Centofanti: “Abbiamo sempre ritenuto opportuno preservare la tua storia, la nostra storia, perché cosi delicata e preziosa da essere custodita con cura. Vorremmo ora però provare in qualche modo a renderti onore, per quello che sei stata per noi, anche se non credo esistano parole realmente adatte per farlo. Ogni giorno e dal primo momento sei stata la forza più grande che la tua famiglia abbia avuto. Il pilastro e il centro del nostro amore, un qualcosa di talmente grande che impossibile da spiegare a parole”.

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“Il tuo sorriso ha illuminato ogni momento, ci bastava immaginarlo per sentirci vivi ed improvvisamente anche le cose che sembravano impossibili diventavano più semplici da affrontare e, pensando a te, sarà così per sempre. Ogni attimo passato insieme è stato essenziale per riempire il cuore di amore incondizionato, consapevoli del fatto che ogni minuto fosse prezioso ed unico e ricordandoci ogni giorno di quanto la vita vada apprezzata e vissuta a pieno. Ciò che ci hai donato tu in tutti questi anni non ha valore, noi speriamo di essere stati degni di te e di averti restituito quell’amore immenso ed incondizionato che tu ci hai sempre trasmesso. Ora ancor di più cercheremo di apprezzare la vita in tutte le sue sfaccettature, anche e soprattutto per te Giorgina”.

“Guerriera nostra, hai sempre lottato con tutte le tue forze e, anche se ci hai lasciato all’improvviso e in questo momento per noi il dolore è incolmabile, ora sei libera da tutto il male che hai vissuto e della cattiveria che la vita ha avuto nei tuoi confronti. Che tu possa fare una passeggiata, una chiacchierata felice, che tu possa correre in un prato, leggere un libro, fare un disegno, guardare il mare, il sole, il cielo, tutto sempre con quel tuo sorriso sul volto, quello che nessuno di noi dimenticherà mai. La tua mamma, il tuo papà, Marti, Cami e tutti i tuoi cari ti terranno sempre qui, radicata nelle nostre anime e nei nostri cuori, con la promessa di tenere sempre vivo il tuo ricordo e rendere onore alla tua vita. Grazie Angelo nostro. Vivrai per sempre in noi. Ti amiamo”, conclude Martina Centofanti.

La solidarietà degli amici

Amici e tifosi hanno inondato di messaggi di condoglianze la bacheca dell’ex ginnasta: “Quando è nata Felice giocava al Padova. Ricordo bene tutto. E so per certo che è stata il vostro centro, il vostro esempio, il vostro amore, il vostro attaccamento alla vita. Tutto. Vi abbraccio!” e poi: “Conosco bene il grande Felice! Da lui non potevano che nascere meraviglie. E oltre a voi è una meraviglia questa lettera – a dimostrazione che c’è un amore più grande! Grazie Giorgia, un saluto a te lassù! Grazie Martina per queste parole. Condoglianze a tutti voi” e ancora: “Martina vi sono vicino! Abbracciami papà ci he ho seguito dai tempi di Jesi e mamma che con tanto amore ha insegnato a voi figli la vita. Siate forti e consapevoli che avete dato il massimo per Giorgia, un angelo che ci proteggerà”.

La carriera di Centofanti

Prima di essere acquistato dall’Inter di Moratti, dove comunque giocherà poco, Centofanti aveva fatto bene a Palermo e soprattutto ad Ancona, dove arrivò anche alla finale di coppa Italia. Successivamente ha giocato con Genoa, Ravenna e Padova. Nel 2004 conclusa la carriera da calciatore divenne Direttore Sportivo dell’Ancona. Il 21 luglio 2009 torna nel mondo del calcio ricoprendo il ruolo di direttore generale del San Marino. Nel 2011, a 42 anni, torna a giocare stipulando un contratto con la Sannicolese, squadra del suo paese che milita in Terza Categoria abruzzese. Ha lavorato anche in tv con la Gialappa’s band.