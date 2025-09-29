Lutto per il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti, è scomparso suo padre Rodolfo, il cordoglio della società

La società ha pubblicato un comunicato con il quale viene resa nota la morte del genitore dell'ex capitano nerazzurro

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Quando Javier Zanetti ricostruì il giorno in cui annunciò ai suoi genitori, Violeta e Rodolfo, che avrebbe realizzato anche il loro sogno di normale e comprensibile serenità, erano nella loro cucina, mentre consumavano insieme un pasto. Lo stupore iniziale di valutare la portata del cambiamento nelle loro vite.

Oggi Zanetti ha perso suo padre: nelle scorse ore è mancato, lasciando solo il vicepresidente dell’Inter che dopo un confronto in una cucina come altre in Argentina con lui e la madre ha trasformato la sua vita, e quella dei suoi genitori, in altro. La stessa società ha deciso di rendere nota la sua scomparsa con un comunicato.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il comunicato dell’Inter per Zanetti

Con una nota, l’Inter ha infatti comunicato questa mattina la scomparsa di Rodolfo Zanetti, esprimendo tutta la propria vicinanza all’ex capitano nonché vicepresidente in questo difficile terribile:

“L’Inter esprime il proprio cordoglio e si stringe attorno al Vice President Javier Zanetti per la scomparsa del padre Rodolfo. A lui va l’abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra e della Proprietà”.

Alle origini del suo arrivo in Italia e all’Inter

Il rapporto con i suoi genitori, e suo padre Rodolfo in particolare, è sempre stato saldo e profondo per via di quelle origini comuni, assolutamente ancorate a una realtà quotidiana e ordinaria per un ragazzo che, come lui, coltivava l’ambizione di smarcarsi da un destino segnato giocando a calcio. Per diletto e per passione.

Lo stesso Pupi aveva tracciato un profilo sempre essenziale, privo di orpelli nelle interviste che in trent’anni e più sulla scena avrebbero potuto restituire ai suoi estimatori una maggiore profondità di conoscenza dei dettagli della sua giovinezza, della sua famiglia.

Ma la riservatezza, la discrezione non lo hanno di certo agevolato. Nel racconto che fece egli stesso al Clarin, in una delle ultime interviste concesse al quotidiano argentino, riportò di quella cena decisiva e di come comunicò a suo padre che avrebbe potuto mettere da parte il suo lavoro di muratore. Rodolfo e Violeta non avevano mai volato prima quando Javier li invitò a preparare le valigie per l’Italia, dall’altra parte del mondo. “Ricordo che l’aeroporto era pieno di amici”, racconta, “tutti in lacrime . Dissi loro: ‘Aspettate, non me ne vado per sempre’. (…) Anche se torno sempre, sono rimasto a vivere lì…”.

L’addio alla mamma Violeta

Zanetti aveva perso già la madre, Violeta Bonazzola, nel 2011 durante il sonno e a poche ore dalla partita di Coppa Italia disputata da Javier il quale partì immediatamente per l’Argentina. Anche allora fu l’Inter a dare notizia della tragica morte della madre dell’ex capitano.