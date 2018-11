La Juve ha puntato tutto su di lui, con un’operazione che assomiglia terribilmente a un all-in pokeristico. Uno stipendio record per un 33enne – e per qualsiasi altro calciatore – e un investimento complessivo da 350 milioni di euro per centrare, attraverso le giocate di uno “specialista” come Cristiano Ronaldo, quel traguardo diventato nel corso degli anni un’ossessione maledetta: la Champions League. I numeri parlano per il fenomeno. Lui è un campione assoluto, ha vinto tanto, tutto. Eppure, a giudicare dalla storia recente del Portogallo, viene da chiedersi: ma alla fine, Cristiano Ronaldo è così decisivo?

IL PRECEDENTE DEL 2016 – A livello di club il portoghese ha vinto semplicemente tutto ciò che c’era da vincere prima a Manchester e poi a Madrid. Squadre zeppe di campioni, top player, big assoluti. Non certo delle outsider. In nazionale, invece, il Portogallo ha vinto quando lui…ha lasciato il campo. Non aveva mai vinto nulla nella sua storia, la Selecao lusitana. Aveva sfiorato gli Europei casalinghi del 2004, quelli giocati e persi in casa (con Ronaldo). Aveva raggiunto le semifinali mondiali nel 2006 e quelle degli Europei 2012 (sempre con Ronaldo). Non era andata troppo bene, invece, ai Mondiali del 2010 e del 2014, con eliminazioni rispettivamente agli ottavi e al primo turno. Ancora con Ronaldo. Nel 2016, invece, la magìa. CR7 non brilla, segna solo in una partita – contro l’Ungheria – e i lusitani passano a fatica il girone eliminatorio, poi eliminano con un po’ di fortuna ai supplementari la Croazia, ai rigori la Polonia e in semifinale il Galles, dove Cristiano Ronaldo finalmente gioca una partita all’altezza della sua fama. In finale, contro la Francia, l’asso deve lasciare dopo una ventina di minuti. Fa l’ultrà a bordo campo e i suoi compagni che fanno? Vincono lo stesso.

LA NATIONS LEAGUE DI QUEST’ANNO – Stessa storia due anni dopo. La Nations League arriva pochi mesi dopo l’infausto Mondiale di Russia e soprattutto dopo il clamoroso trasferimento del fenomeno alla Juventus. Proprio Cristiano Ronaldo si chiama fuori dalla nazionale: vuole dedicarsi anima e corpo ai bianconeri, velocizzare il suo inserimento nei meccanismi di Allegri e nell’ambiente torinese. D’accordo col Ct Fernando Santos, CR7 è esentato dalle tre convocazioni per le partite del gironcino con Polonia e Italia. Il Portogallo ne risente? Niente affatto. André Silva e soci sono i primi a conquistare la final four, addirittura con un turno d’anticipo (e con una partita in meno rispetto all’Italia). A Lisbona qualcuno già si chiede se sia il caso di convocare il fenomeno per le finali di giugno. Certo, uno come Cristiano Ronaldo è sempre meglio averno piuttosto che no. Ma alla fine, è così decisivo?

SPORTEVAI | 18-11-2018 10:20