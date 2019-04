Ma quale campionato falsato? Ecco la replica dei tifosi juventini

Le accuse di aver falsato il campionato non hanno fatto arrabbiare solo Allegri, che ha rispedito tutto al mittente (“La Juventus non ha falsato nulla, perchè la Juventus ha fatto 31 partite, 27 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta prima della partita di oggi. Sicuramente abbiamo fatto meglio con questo che se avessimo giocato con tutti gli altri. Siete intenditori di ippica? Nelle corse dei cavalli basta mettere il musetto davanti…Fotografia, corto muso, semplice. Quello che perde di corto muso arriva secondo, quello che vince di corto muso è primo”) ma hanno fatto scattare l’orgoglio anche dei tifosi della Juventus. Forse in molti sperano di non vincerlo neanche oggi, a distanza, ma preferirebbero festeggiarlo in casa contro la Fiorentina, per gioire tutti assieme (magari dopo aver eliminato l’Ajax). Ecco pertanto che sui social si scatena l’ironia.

LE REAZIONI – Ad accendere la miccia è Massimo Zampini, il cronista tifoso di Juventibus, volto noto di Tiki Taka, che twitta: “In poche settimane abbiamo falsato il campionato perdendo con il Genoa, battendo il Milan e perdendo con la Spal. Che anni meravigliosi”. Fioccano i commenti: “Abbiamo falsato anche l’Europa league, comprando Ramsey che ha segnato volutamente da juventino contro il Napoli” o anche: “Allegri uber alles. La battuta sul ippica di oggi mi convince che ci mancherà un sacco quando non sarà più con noi. Tanta gratitudine”, oppure: ” Anche il Barcellona sta falsando il Campionato spagnolo…. pareggiando con l’ultima in classifica…. Gombloddo, campionato falsato….”.

LE ACCUSE – Nel mirino dei bianconeri entra anche il Napoli: “Però il Napoli che perde ad Empoli con la testa all Arsenal è tutto ok…” oppure: “Col Chievo il Napoli schierera’ la miglior formazione. Si perche’ lei da grande societa’ qual’e’ non pensa alla partita di giovedi’ ma non vuole “regalare” lo scudetto alla Juve! Che anni meravigliosi”. E’ un fiume in piena: ” Abbiamo falsato pure la Champions pareggiando ad Amsterdam..” e infine: ” Che senso ha avere 20 punti di vantaggio se poi non puoi ti puoi gestire a tre giorni dal ritorno del quarto di finale di Champion League?”.

SPORTEVAI | 14-04-2019 09:51