Maccabi e Hunter avanti insieme

Da Israele arriva la notizia del raggiunto accordo tra il Maccabi Tel Aviv e Othello Hunter per il prolungamento del contratto in essere. Il centro, reduce dalla conquista dell'Eurolega con il Cska Mosca, in estate si era legato ai gialloblù. "Tutto ciò che voglio è vincere e voglio farlo con il Maccabi" ha sottolineato l'atleta.

33 anni, statunitense dotato di cittadinanza liberiana, Hunter è stato protagonista anche in Italia, con la Dinamo Sassari nella stagione 2010-11 e con la Mens Sana Siena tre anni più tardi.

SPORTAL.IT | 03-02-2020 13:17