Maccarone: "Con questo Monza è difficile"

In una lunga intervista concessa a footballnews24.it Massimo Maccarone ha parlato anche del campionato di serie C nel quale sta giocando con la Carrarese, inserita nel girone di un Monza schiacciasassi.

"Abbiamo i presupposti per arrivare lontano, sicuramente sarà difficile arrivare a raggiungere i biancorossi perché quest’anno hanno fatto una corazzata e sbagliano pochi colpi. Il nostro obiettivo è quello di arrivare più in alto possibile per cercare di fare al meglio i play off" ha detto.

"Bene o male è difficile ricordarsi la Serie C di una volta perché avevo un’età diversa, era un periodo diverso. Questa è una categoria dove ci sono tanti giovani, dove si corre tanto e dove devi cercare di stare al meglio per fare bene" ha aggiunto il quarantenne bomber.

SPORTAL.IT | 18-11-2019 17:33