E’ ufficiale: Massimo Maccarone torna in Italia.

Dopo una stagione in Australia con il Brisbane Roar, l’attaccante ex Empoli ha deciso di firmare un nuovo contratto con la Carrarese, squadra che milita in Serie C.

La notizia è arrivata direttamente sul sito ufficiale del club. Il giocatore si unirà ai compagni a partire dal 1° luglio.

SPORTAL.IT | 25-05-2018 18:45